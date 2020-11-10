150 فكرة من «دبي للمستقبل» لدعم مشروع تصميم الخمسين

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة دبي للمستقبل ورشة عمل افتراضية استطلعت آراء 350 خبيراً من مستشرفي المستقبل ورواد الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والمستثمرين والمتخصصين في مختلف القطاعات المستقبلية والتكنولوجية، بهدف إشراكهم في تنفيذ وإنجاز «مشروع تصميم الخمسين»، الذي تم إطلاقه ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين. وطرح المشاركون في المبادرة 150 فكرة وتصوراً مستقبلياً، ضمن منصة خاصة طورتها مؤسسة دبي للمستقبل، أتاحت الفرصة لهم لتقييم جميع الآراء المطروحة، التي تم تطويرها في 5 محاور رئيسية في مختلف المجالات المستقبلية، ووصل عدد المشاركات التقييمية في المنصة إلى أكثر من 2000 مشاركة.

مهارات

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، «إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تركز على تطوير مهارات استشراف المستقبل لدى الشباب وكل أفراد المجتمع من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع الوطنية، وتتبنى تمكين الكوادر الشابة بهذه المهارات إيماناً بدور الطاقات الوطنية في مواجهة التحديات وتوظيف الفرص المتاحة في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية».

وأضاف بلهول: «سيتم توظيف المشاركات في إعداد تقارير تتناول أبرز التحديات الحالية والمستقبلية، وتقترح مجموعة من الحلول والابتكارات لدعم مشروع تصميم الخمسين في 5 محاور رئيسية تشمل: مهارات ووظائف المستقبل، ومستقبل التعليم، والاقتصاد وريادة الأعمال، والاستدامة ومستقبل البيئة، والرياضة وأسلوب الحياة في المستقبل».

مهارات المستقبل

ويركز المحور الأول على دراسة الآراء الاستشرافية حول أبرز التوجهات في مجال مهارات المستقبل مع ظهور وظائف جديدة نتيجة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ما سيؤدي إلى تغير طبيعة الوظائف الحالية لتلبية المتطلبات والاحتياجات، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص المتاحة والحلول المقترحة لتمكين الشباب في سوق العمل المستقبلي.

مستقبل التعليم

وستتم دراسة المقترحات المتعلقة بمستقبل التعليم، الذي يشهد تحولات جذرية مع استمرار تأثير المتغيرات العالمية في كل القطاعات ودور التطور التكنولوجي في إيجاد أساليب ونماذج تعليمية جديدة مرتكزة على مبدأ التعلم المستمر مدى الحياة، إضافة إلى دراسة سبل إعداد جيل مجهز بمهارات المستقبل.

ريادة الأعمال

ويركز المحور الثالث «الاقتصاد وريادة الأعمال» على إشراك الخبراء في رسم ملامح مستقبل ريادة الأعمال خلال الـ 50 عاماً المقبلة، واقتراح أبرز الحلول لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، تستقطب أفضل المواهب الواعدة، في ظل تسارع المتغيرات العالمية.

مستقبل البيئة

وسيتم تحليل المشاركات المجتمعية في محور «الاستدامة ومستقبل البيئة»، لدراسة الفرص المتاحة لتنويع مصادر الطاقة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأهم الحلول المقترحة لتحفيز الاستهلاك الإيجابي لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة، في ظل الزيادة الكبيرة للطلب على الطاقة ما يتسبب في استنزاف الموارد الطبيعية.

أنماط الحياة

ويهدف المحور الخامس «الرياضة وأسلوب الحياة في المستقبل»، إلى الاستفادة من رؤى المشاركين المستقبلية حول أهم الفرص والحلول لتوفير البيئة المحفزة لاستدامة نمط حياة صحي ومتوازن، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من نواحي الحياة.

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