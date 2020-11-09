دعا حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الشاسعة واستخدامها في الزراعة من خلال توظيف أفضل أنواع التكنولوجيا لمجابهة الطلب المتزايد على الغذاء خلال الفترة المقبلة.ونوه بأن أكبر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي خلال الخمسين عاماً القادمة هي الزيادة السكانية الأمر الذي تقابله ندرة وصعوبة في الغذاء، كما أن التغير المناخي يقلل من الإنتاج الغذائي، إضافة إلى ملوحة الأراضي التي تزيد يومياً في كل أرجاء العالم، فكل ذلك يشكل تحديات عالمية.

وبين أنه بفضل التقنيات الحديثة من الممكن التغلب على تلك التحديات، وذلك ما نعمل عليه في المجمع من خلال استكشاف الأنواع المختلفة للتقنيات الزراعية وتقديمها للحكومات والقطاع الخاص العامل في المجال الزراعي وحتى للمزارعين سواء كانت التقنيات خاصة بإصلاح التربة أو إدارة المياه وترشيدها بشكل أفضل أو إذا كانت متعلقة بالبذور والجينات الخاصة بها.

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