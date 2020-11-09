«الاتحادية للشباب» تعقد 10 حلقات لتصميم مستقبل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أنجزت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين، 10 حلقات شبابية جديدة، لتصميم مستقبل الإمارات، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين، لتحفيز الشباب على المساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة لرسم مسارات القطاعات المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة خلال الـ 50 عاماً المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقتصاد الخمسين

وعقد مجلس شباب وزارة الاقتصاد، حلقة شبابية بعنوان «اقتصاد الخمسين بعيون الشباب»، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وناقشت التخصصات المستقبلية التي ممكن إدراجها في مناهج التعليم العالي لتوعية الأجيال القادمة وتمكينهم، وتطرقت للقطاعات التي ممكن أن تحقق اقتصاداً مرناً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتحديات المتوقعة التي ستواجه الشباب في ريادة الأعمال في الخمسين القادمة، ودور الشباب في قطاعات المستقبل والعلوم المتقدمة، والتغييرات التي يجب على الشباب القيام بها للتأقلم مع التوجهات الاقتصادية، بما يتماشى وخطة الخمسين، ومجالات الابتكار التي ستسهم في تحقيق أهداف الخطة، وكيفية مشاركة الشباب في القطاعات الحديثة التي ترتكز عليها.

ونظم مجلس شباب وزارة التغير المناخي والبيئة، حلقة شبابية بعنوان «جودة هواء الإمارات بعد خمسين عام»، وجرى خلالها استعراض أفكار مبتكرة لتعزيز جودة هواء الإمارات، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأجيال الحالية والقادمة، ومقترحات لتحسين جودة الهواء في الدولة، مع التطور السريع خلال الـ 50 عاماً القادمة، وكيفية تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الصعيد العالمي في مجال جودة الهواء.

الوظائف بالمؤسسات الدفاعية

وعقد مجلس شباب وزارة الدفاع، حلقة شبابية بعنوان «مستقبل طبيعة الوظائف في المؤسسات الدفاعية»، ناقش خلالها كيفية تأثير التطور التكنولوجي والعلمي المتسارع في طبيعة الوظائف المستقبلية في المؤسسات الدفاعية، وسبل الاستعداد للتخصصات والمهارات المستقبلية المطلوبة على المستوى الوطني، في ظل هذه التطورات المتسارعة.

استدامة الصحة النفسية

وعقدت إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية بعنوان «أفضل الممارسات والخطط لتعزيز دور مراكز الشباب في استدامة الصحة النفسية للشباب»، وبحثت خلالها دور مراكز الشباب الحالي في تعزيز استدامة الصحة النفسية، وناقشت أفضل المساحات والمنصات في العالم، التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية، والمساحات والخدمات والمبادرات التي يتعين إضافتها إلى مراكز الشباب لتعزيز الصحة النفسية.

مستقبل الإعلام الشبابي

واستضافت إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية بعنوان «مستقبل الإعلام الشبابي خلال الخمسين عاماً القادمة»، وطرح المشاركون فيها عدة مقترحات، بما فيها إنشاء أكاديمية لاكتشاف المواهب منذ الصغر، لتأهيل وصقل مهاراتهم، وإلى جانب برنامج لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، يكون كمنصة لاحتضان المواهب الإعلامية الشابة وتنميتها، وتأهيلهم للإعلام الرقمي، مثل برنامج القيادات الشابة والقيادات الإعلامية الشابة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة إعلامية تدمج بين المهارات الإعلامية والعادات والقيم الإماراتية، وذلك عن طريق فريق إعلامي، تدرس المهارات الإعلامية، وفريق من كبار المواطنين، لتعزيز القيم والعادات الإماراتية.

طاقات الشباب

وعقد مجلس شباب أم القيوين، حلقة شبابية بعنوان «الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب»، وتناولت عدة مقترحات، بما فيها طرح مواد جامعية لتعريف الشباب بالتخصصات المطلوبة في دولة الإمارات، وإنشاء مركز يدعم المواهب، بما يسهم في مساعدة الشباب على دخول سوق العمل، وضمان وظيفته قبل تخرجه.

الثورة الصناعية الرابعة

ونظم مركز شباب عجمان، حلقة شبابية بعنوان «التحول للثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الخمسين عام القادمة»، واستعرض المشاركون فيها إعداد سياسيات ومعايير خاصة باستخدام طائرات الدرون، من خلال تشكيل فريق من الخبراء القانونيين والتكنولوجيين والمطورين، لوضع الأطر والسياسات المستقبلية، وتصميم تطبيقات وألعاب تعليمية رديفة للتعليم التقليدي، تحمل الفائدة والمتعة، وتعزز المفاهيم النظرية بأسلوب شيق وغير روتيني، والبحث عن طاقة بديلة مستدامة، تعمل عن طريق الجاذبية الأرضية، بالاعتماد على الأبحاث الحالية، واستثمار التكنولوجيا، والاستعانة بفريق من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

دعم المواهب

استضاف مركز شباب الفجيرة حلقة شبابية بعنوان «دور الحكومة والمجتمع في دعم المواهب الشابة»، ناقش خلالها الأفكار المبتكرة لدعم ورعاية الشباب الموهوبين، وتسخير مواهبهم خلال الـ 50 عاماً القادمة، والمواهب التي ستخدم مستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.

السياحة البيئية

استضاف مجلس الشارقة للشباب، حلقة شبابية نظمها قطاع تنمية المجتمع، بعنوان: «الطريق إلى السياحة البيئية خلال الـ 50 عاماً القادمة»، وناقشت مفهوم السياحة البيئية خلال الـ 50 عاماً المقبلة، وأبعادها، وحجم تأثيرها في الاقتصاد الوطني.

وعقد مركز فتيات مربح، حلقة شبابية بعنوان «زايد: أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة»، واستعرض المشاركون خلالها مجموعة من الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز ثقافة الشباب واهتماماته في الزراعة خلال الـ 50 عاماً المقبلة، وعدداً من الرؤى والتصورات المستقبلية التي يمكن من خلالها ضمان تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة، الاكتفاء الذاتي في المجالات الغذائية والزراعية.

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