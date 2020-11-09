ورش عمل لمجنّدي الخدمة الوطنية لإشراكهم في رسم المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق مشروع تصميم الـ 50 عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المجتمع، شاركت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى 3 أيام في إعداد وتنظيم ورش عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف إشراكهم في رسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أهمية تكثيف الجهود المؤسسية في الدولة وكافة الموارد والإمكانات التي تمتلكها الكوادر والعقول الإبداعية والمواهب والكفاءات الاستثنائية لتصميم منظومة عمل جديدة للـ 50 عاماً المقبلة، وتوفير رؤية تلتف حولها كافة فئات المجتمع لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

مشاركة

وفي إطار المشاركة في مشروع تصميم الـ 50 عاماً المقبلة عقدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ورش عمل لـ600 مجند من منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مراكز التدريب التأسيسي، بمشاركة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إضافة إلى ورشتي عمل في مقر الهيئة في أبوظبي لـ43 مجنداً من المجندين في الخدمة الفعلية، وورشة عمل لـ400 من مجندي الدفعات السابقة. وشملت المواضيع التي تناولها المشاركون في الورش عدة جوانب في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والرياضة والأنشطة الترفيهية والإعلام والسياحة وناقشوا الآراء والأفكار والمبادرات التي تم طرحها وحصرها لبحث تنفيذها مستقبلاً.

تخطيط

وأكد المجندون المشاركون في الورش ضرورة إشراك جميع أفراد المجتمع في التخطيط الاستراتيجي بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين لتمكين الأجيال القادمة من تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» ووضع التحديات التي تواجهها مختلف فئات المجتمع في المجالات المعنية بها.

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