برامج نوعية لـ«مجموعة أبوظبي للفنون» استعداداً للخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، الاستعداد النوعي للمجموعة لتقديم إسهامات نوعية في إطار خطط واسترتيجيات العمل الخاصة ب"الاستعداد للخمسين" في الدولة، وقال : «نعقد حالياً عدداً من الجلسات الحوارية لتعزيز جهود التخطيط للخمسين عاماً المقبلة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل دولتنا التي تمكنت من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات».

وأضاف :«مواصلة لنجاحات مسيرة قادتنا الحافلة بالإنجازات، تعتمد مؤسستنا على استراتيجية واضحة تعمل على توسيع شراكاتها عالمياً مع جهات تلتقي مع توجهاتها ومشاريعها وتشاركها شغفها كجهة تحتضن الفن والفنانين المبدعين من شتى بقاع العالم، ودمج عناصر الثقافة والفنون ضمن المنظومة التعليمية الخاصة بها وتطويرها من خلال طرح رؤى وأفكار جديدة غير تقليدية ومبتكرة تتمثل في ورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية والتدريب المهني للمواهب واحتضانهم في بيئة تسهم في إلهامهم وحثهم على التواصل والابتكار والتفكير المبدع هذا بالإضافة إلى اجتذاب مواهب إبداعية عالمية».

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