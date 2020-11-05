قال برندان فينر مدير التسويق واستقطاب الطلاب في جامعة ولونغونغ بدبي: لضمان استعداد طلابنا للمستقبل، من المهم تطبيق أنظمة تضمن خضوع جميع التقييمات والاختبارات التي يتم إجراؤها لعملية حوكمة أكاديمية صارمة، كما تحتاج الجامعات أيضاً إلى إعداد الطلاب لمرحلة ما بعد التخرج وليس للتخرج فقط، إلى جانب إلزام المؤسسات التعليمية باستحداث اختبارات مهارية سنوية لا تعتمد على المناهج الدراسية.وأضاف: ينبغي على الطلبة أن يحرصوا على التحسين المتواصل لمهاراتهم، وتعزيز قاعدتهم المعرفية، ومن هذا المنطلق، أصبح التزام الطلبة بمتابعة برامج الإعداد للمستقبل، والتركيز عليها، أمراً ضرورياً للغاية.

وأضاف: يبدو أن مستقبل الأعمال سائر نحو التخصص، ويتجلى ذلك بشكل خاص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تشهد قطاعات الأمن السيبراني والبيانات الضخمة وتطوير الألعاب ازدهاراً واضحاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز