9 مهارات تبني «طالب الخمسين»

حددت أمل الجسمي، مديرة إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التربية والتعليم، 9 مهارات تسهم في إعداد طالب المستقبل بما يتواكب مع خطة الخمسين عاماً المقبلة، وهي: حل المشكلات، والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي والابتكار، وبناء الشخصية القيادية، ومهارات التفاعل الشخصي والتعامل مع الآخرين مثل التعاطف والتعاون، وفهم متطلبات سوق العمل، وتعزيز الثقة في النفس، بالإضافة إلى الأخلاقيات الوظيفية والاتصال والتواصل الإيجابي، والمهارات المتقدمة 12X12.وأوضحت أن المهارات المتقدمة 12X 12، التي ترتكز على 12 مهارة مختلفة تواكب متغيرات المستقبل وضمان تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية لدولة الإمارات، وتتضمن المهارات ثلاث فئات رئيسية هي المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، هذا بالإضافة إلى فئة رابعة تشمل المهارات التخصصية والمعنية بالعديد من قطاعات المستقبل.

وأشارت إلى أن دور الجامعات مهم في تخريج كوادر وطنية منافسة عالمياً عبر بيئة تعليمية متميزة وجاذبة بالإضافة إلى الإسهام في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة في الدولة من خلال تقديم برامج وخدمات تعليمية وفق معايير الجودة والتميز العالمية.

وقالت: علينا تمكين المجتمع والشباب من المهارات التي تتطلبها طبيعة وظائف المستقبل بهدف سد فجوة المهارات الضرورية لهذه الوظائف ومواكبة متغيرات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز تبادل الخبرات والاستعانة بأحدث التوجهات العالمية في مجال المهارات وتصميم آليات وأدوات مبتكرة تناسب طبيعة سوق العمل وإكساب شرائح المجتمع المهارات الضرورية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق رؤية استشرافية تراعي التحديات وتضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى إحداث تكامل بين تلك المهارات والخبرات المكتسبة من العلوم والتدريب لتناسب العمل بالقطاعات الحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز