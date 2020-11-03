1000 شاب وشابة يشاركون في حلقات تصميم الخمسين عاماً المقبلة

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإشراك أفراد المجتمع في تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب وبالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين عقد 50 حلقة شبابية، وذلك بهدف إشراك الشباب في رسم الخطة التنموية الشاملة التي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة.

وجرى خلال المجموعة الأولى من هذه الحلقات الشبابية طرح العديد من القضايا والموضوعات، ومناقشتها للتعرف على مقترحات، وتصورات الشباب في هذا الشأن، والتي من شأنها أن تشكل حلولاً مبتكرة يتم توظيفها للمساهمة في الارتقاء بأداء هذه القطاعات الرئيسية على مستوى دولة الإمارات خلال السنوات الخمسين المقبلة. ويهدف مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات الذي تشرف عليه لجنة الاستعداد للخمسين، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى إشراك جميع فئات وأفراد المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

مؤشرات عالمية

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «الشباب هم قادة المستقبل ومحرك مسيرة دولتنا نحو تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة وأجندتنا الوطنية وطموحات شعبنا في الخمسين عاماً المقبلة، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز تقدم دولتنا على جميع المؤشرات العالمية وصولاً إلى التربع على المراكز الأولى في المجالات كافة بالتزامن مع احتفالنا بمئوية دولة الإمارات 2071».

وأضافت معاليها: تأتي هذه الحلقات الشبابية تنفيذاً لمشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي يلعب الشباب دوراً مهماً وحيوياً فيه كونهم العنصر الأساسي في العبور لهذه المرحلة الجديدة في مسيرة ازدهار وتطور دولتنا.

وتابعت معاليها: هدفنا من هذه الحلقات هو التعرف على مستقبل دولة الإمارات بعيون الشباب، قادة الغد، والاستفادة من أفكارهم المبتكرة ورؤيتهم الإبداعية حول أفضل سبل تحويل التحديات إلى فرص للحفاظ على استدامة مسيرة التنمية والبناء على ما حققته دولتنا من مكتسبات في الخمسين عاماً الماضية، لننطلق منها نحو تحقيق أهدافنا في صياغة خطة عمل وطنية لبناء مستقبل تكون دولتنا هي الأفضل في العالم.

منصة مثالية

من جهته، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: تشكل الحلقات الشبابية الافتراضية منصة مثالية للتواصل مع الشريحة الأكبر في المجتمع الإماراتي للتعرف على آراء وأفكار الشباب حول مجموعة من القضايا المهمة، وذلك من خلال ما سيتخللها من طرح موضوعات حيوية لمعرفة التحديات وأفضل الحلول المبتكرة للتغلب عليها وتحويلها إلى فرص تسهم في تحقيق تطلعاتنا في الخمسين عاماً المقبلة.

وبين أن الحلقات الشبابية تم تصميمها لتشمل جميع القطاعات الرئيسية، وبالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات، ليتمكن الشباب من المشاركة بفاعلية في رسم التصورات لمستقبل جميع القطاعات، وليكونوا محركاً رئيساً لمسيرة التطور والارتقاء بأداء هذه القطاعات.

وناقشت المجموعة الأولى من الحلقات 10 موضوعات رئيسية، وقدمت مقترحات مبتكرة من شأنها أن تدعم مسيرة تصميم الخمسين القادمة، وهي:

الشباب وريادة الأعمال، واستعرضت حلقة شبابية عقدها مجلس شباب رأس الخيمة بعنوان توجهات الشباب المستقبلية في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مقترحات شبابية لتصميم الخمسين المقبلة، كإنشاء مركز متخصص لريادة الأعمال وصندوق استثماري لدعم أفكار الشباب، وتضمين المناهج الدراسية بمواد تعليمية لريادة الأعمال، وتمكين الشباب من حرية الاختيار بين الحصول على أرض زراعية بدلاً من السكنية ومنح التسهيلات والحوافز لتشجيعهم على الاستثمار الزراعي.

مستقبل السياحة

وقدمت حلقة شبابية بعنوان مستقبل السياحة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة والمنظمة من قبل مجلس شباب رأس الخيمة توصيات تتمثل في طرح الجامعات الوطنية تخصصاً منفصلاً باللغتين العربية والإنجليزية يدرس الشباب تاريخ المناطق الجغرافية والعادات والتقاليد مع التركيز على الجانب العملي لتزويدهم بالخبرة في قيادة المجموعات السياحية، واستعرضت تطبيق السياحة عن بعد من خلال جولات افتراضية في عدد من المعالم البارزة على مستوى الدولة. كما ناقشت جلسة بعنوان استشراف مستقبل المرأة الإماراتية التي نظمها مركز شباب فلج المعلا مجموعة من المقترحات لنهضة المرأة الإماراتية في المستقبل من خلال تنمية الميول الحرفية والمهنية لدى المرأة عبر خطط تعليمية مدروسة مرتبطة ببرامج تدريبية تؤهلها في ميادين العمل.

وخلال حلقة شبابية نظمها مركز شباب أبوظبي بعنوان الرياضة وأسلوب حياة الشباب في المستقبل قدم المشاركون العديد من المقترحات لتكريس الرياضة كنمط حياة لدى الشباب، وذلك من خلال تحفيز أفراد المجتمع على ممارستها، وتحسين وعيهم بدورها في تحسين الصحة النفسية، وتوظيف التكنولوجيا في هذا الإطار. كما اشتملت هذه الحلقات على حلقة شبابية بعنوان الإدمان ومستقبل الشباب نظمها مجلس شباب دبي، وناقشت دوافع الشباب عند التوجه للإدمان والعوامل المؤثرة في انتشار هذه الظاهرة.

دور شباب الإمارات

وناقشت حلقة شبابية نظمها مركز شباب أم القيوين بعنوان دور شباب الإمارات في استكمال مسيرة نجاح المجلس الوطني الاتحادي خلال الخمسين عاماً المقبلة وبحضور محمد الكشف – عضو المجلس الوطني الاتحادي - العديد من المقترحات والتوصيات ذات الصلة، بما فيها إتاحة الفرصة أمام الطلاب، والموظفين وكبار المواطنين للمشاركة بآرائهم عبر مشاركات حية، وإيجاد أكاديمية أو برامج متخصصة تعزز مشاركتهم في نجاح المجلس.

وناقشت جلسة بعنوان تطلعات الشباب لوظائف ومهارات المستقبل والتي نظمها مركز شباب دبي الوظائف المستقبلية في الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة في عام 2050، وكيفية مساهمة التكنولوجيا وكيف تتحكم التكنولوجيا في تحسين الحياة البيولوجية البشرية.

وتناولت جلسة بعنوان القيم والمجتمع الجديد للشباب والتي نظمها مركز شباب عجمان أثر ظهور المجتمعات الرقمية والانفتاح الكبير على الثقافات المختلفة، وكيفية المحافظة على قيم المجتمع الإماراتي خلال الخمسين عاماً القادمة، وسبل تكيف المجتمع الإماراتي مع المتغيرات المتسارعة على أرض الواقع.

رفاه المجتمع

تطرقت حلقة شبابية بعنوان الشباب ودورهم في رفاه المجتمع الإماراتي نظمها مركز شباب الغيل إلى التحديات التي تواجه الشباب لسد احتياجاتهم الحياتية، واستعرضت مصادر الدخل الثانوية التي من الممكن أن تحد من الاقتراض، وسبل زيادة الوعي في الإدارة المالية للشباب، ومجموعة من الأفكار التي من شأنها المساهمة في الحد من مواجهة التحدي خلال الخمسين عاماً القادمة.

كما بحثت حلقة بعنوان دور الحكومة والمجتمع في دعم المواهب الشابة نظمها مركز شباب الفجيرة كيفية استثمار المواهب والقدرات الفنية لتكون وظيفة مستقبلية للشباب بعد 50 عاماً، وذلك من خلال توفير حاضنات للفن والفنانين تسهم في دعمهم وتمكينهم من المشاركة العالمية، كما تناولت الحلقة مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة، في تعزيز حضور الفنانين في المستقبل على مستوى عالمي.

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