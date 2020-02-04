عامل يعثر على 20 ألف درهم في أحد متاجر دبي مول

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر عامل على ظرف بداخله 20.000 درهم إماراتي في أحد المتاجر بدبي مول أثناء قيامه بتنظيف منصة الدفع.

وبادر العامل واسمه سوديب بإبلاغ رئيسه المباشر وتم تسليم المبلغ للشرطة وبمراجعة الكاميرات تم التعرف على السيدة التي تركت الظرف وأنه جاري الاتصال بها لاستلام المبلغ.

وأكد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أنه سيتم تكريم العامل الذي عثر على ظرف به 20 ألف درهم تركته سيدة على أحد الكاونترات في أحد المحال التجارية في دبي مول.



وأوضح العميد المعصم أن هذه الحوادث تتكرر كثيراً وأن شرطة دبي تحرص على تكريم هؤلاء الأشخاص لأمانتهم ونشر صورهم في الإعلام ليكونوا قدوة للآخرين.