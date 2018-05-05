حديقة العين للحيوانات.. معرفة بأجواء تفاعلية

يحرص الطاقم المشرف على البرامج التعليمية في حديقة الحيوانات في منطقة العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء وسفاري العين على تحقيق الكثير من الأهداف إزاء إطلاق وتوفير تلك البرامج ومنها صقل شخصية الطلاب والطالبات، وتنمية معارفهم ومهاراتهم العلمية، فضلا عن دورها في ربط المناهج الدراسية باختلافها لاسيما العلمية منها بما توفره الحديقة والمركز من بيئة تفاعلية جديدة، والتأكيد على ضرورة ربط الرحلات المدرسية بالمنهاج الدراسي، بحيث يمكن المواءمة بين ما يدرسه الطالب، وما يراه في محيطه المجتمعي الخارجي، وتحقيق النسبة الأكبر من استفادته من تلك الرحلات، وزيادة رصيده الثقافي والمعرفي.

وقال محمد الجابري، ضابط أول للبرامج المدرسية في حديقة الحيوانات بالعين لـ «البيان»: «تهدف البرامج التعليمية في حديقة الحيوانات بالعين إلى توفير تجربة تعليمية فريدة من نوعها، حيث توفر لهم فرص التعلم، واكتساب المعلومات من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية المبتكـرة والممتعة.

وتختلف كل الاختلاف عن البيئة المدرسية المعتادة. فبرامجنا التعليمية مصممة لتدعم وتضيف على المخرجات التعليمية للمناهج الدراسية بمواضيع متنوعــة، وفئات عمرية مختلفة تسهم في إثراء المخزون العلمي لدى الطالب». وأضاف الجابري: «أود التنويه إلى أن البرامج التعليمية متوافقة مع مختلف المناهج التعليمية المطبقة في دولة الإمارات. حيث إنها تستهدف مختلف الفئات العمرية باللغتين العربية والإنجليزية.

وهدفنا الأساسي هــو السعي في تشجيع التعليم المستمر، حيــث يعمل فريق البرامج المدرسية لدينا جاهداً لضمان جودة الفقرات التعليمية المقدمة، ورحلات مدرسية ممتعة في الحديقة، وتوفر تجارب مختلفة في بيئة تفاعلية طبيعية محفزة للطلبة».

برامج

وأوضح محمد الجابري أن هناك الكثير من البرامج التعليمية التي توفرها الحديقة لطلبة المدارس ومنها التكيف، والموطن الطبيعي، والحيوانات الأليفة والمفترسة، ودورة الحياة، والأشياء الحية وغير الحية، والحدائق القديمة والجديدة، والتنوع البيولوجي، وحدائق الحيوان وصون الطبيعة، وغيرها الكثير.

وأكد الجابري على أن سفاري العين يحفل أيضاً ببرامج تعليمية ليتعرف من خلالها الطلبة على النظام البيئي، ويستغرق هذا البرنامج 45 دقيقة سيشهد من خلاله الطلبة على مغامرة شيقة في عالم تسكنه الحيوانات الأفريقية، كالزرافة، وحمار الوحش، والظبي ووحيد القرن، هذا وغيره الكثير من الحيوانات المتنوعة التي تتعايش معاً في موائل فريدة من نوعها.

في حين تقسم البرامج التعليمية التي يوفرها مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء على حسب الفئات العمرية، ويتم التركيز فيها على الأحافير، والصخور، ونظام الأفلاج، والسلسلة الغذائية، والبصمة الكربونية، وظاهرة البيت الزجاجي، والكثبان الرملية، وعلم الآثار، والاحتباس الحراري.

ويتم أيضا توفير جولات تخصصية لطلبة الجامعة والكليات مثل جولة فن العمارة التي يتم من خلالها تسليط الضوء على الجوانب الهندسية الرائعة لمركز الشيخ زايد، وهناك برامج تراثية مثل الألعاب الشعبية وإعداد القهوة والقصص والحكايات الشعبية وغيرها الكثير.

تشجيع

في حين أشار ماجد الكعبي، ضابط المناهج المدرسية في حديقة الحيوانات إلى أن البرامج التعليمية في حديقة الحيوانات في العين تستهدف مختلف الفئات العمرية للطلبة باللغتين العربية والانجليزية.

ويأتي الهدف من إطلاق هذه البرامج التعليمية هو السعي في تشجيع التعليم المستمر، حيث يعمل فريق عمل البرامج المدرسية على تحقيق ضمان جودة البرامج التعليمية المقدمة، وبأن تكون الرحلات المدرسية التي تكون وجهتها للحديقة على يقين بأنها ستجد بيئة تفاعلية وطبيعية ومحفزة لطلابها.

وأضاف الكعبي: «كما تحتوي برامجنا التعليمية على التدريب العملي على الأنشطة والتجارب، وفرص عمل البحوث والاستبيانات والمناقشات، وأفكار قبل وبعد زيارة الصف الدراسي، وإمكانية الاختيار بين البرامج مع مرشد أو جولة ذاتية، وتقديم البرامج من قبل متخصص أو ضابط تعليمي ذي خبرة ومعرفة».

معرض تفاعلي

يعد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء صرحاً تعليمياً هاماً يجمع بين المعرفة والتعليم من خلال معارضه التفاعلية والوسائط المتعددة والمواد البصرية التي أُنتجت خصيصا للمركز بالاستعانة بخبراء ومتخصصين عالميين في هذا المجال.

فهذا الصرح العمراني الجديد والفريد من نوعه يعد من أهم التطورات في مجال التعليم. كما أن للمركز دوراً أساسياً في دعم النظرة الثاقبة لمؤسس الدولة الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه -، والتركيز على حياة وثقافة الدولة في قلب الصحراء النابض.

وأشار القبيسي إلى أن المركز يوفر للطلبة الكثير من المعلومات المرتبطة بمناهجهم الدراسية كالتطرق إلى العلوم الطبيعية.