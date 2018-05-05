«ملتقى محبي الكلاب» مبادرة أمنية توعوية وعروض شيقة

تسعى القيادة العامة لشرطة دبي إلى إطلاق العديد من المبادرات الأمنية ذات المواصفات المجتمعية ويأتي «ملتقى محبي الكلاب» الأول من نوعه والذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي ليجذب أعداداً كبيرة من الجمهور خاصة الشباب من كافة الجنسيات إلى الوقاية من الحوادث التي قد تقع بسبب سوء تربية الكلاب أو الإهمال في السيطرة عليها مما يعرض الآخرين للخطر.

أحد الكلاب خلال عرض في الملتقى

أسباب

وكشف عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي اللواء أن «ملتقى محبي الكلاب» الأول بالتعاون مع عدد من الجهات جاء ليكون مرجعاً وأكبر تجمع لمحبي الكلاب من كافة الإمارات وكافة الجنسيات، وتضمن عروض الكلاب البوليسية ومحاضرات توعوية ومناطق خاصة بالأطفال إضافة إلى مشاركة 27 جهة في مجال رعاية الحيوانات الأليفة وتقديم المعلومات الإرشادية الهامة والتطعيمات المجانية، كما ضم الملتقى ركن لتبنى الكلاب.

وقال القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» انه تم تسجيل عدد من حالات اعتداء من كلاب على أطفال وشباب في بعض إمارات الدولة وهو الأمر الذي ينتج عن أسباب عدة منها سوء تربية هذه الحيوانات وعدم أحكام السيطرة عليها في المنازل مما يعرض الآخرين لهجومها خاصة في أنواع كلاب معينة تستخدم في الحراسة، وأنها حرصاً من شرطة دبي في ترسيخ أهمية الإجراءات الوقائية تم إطلاق الملتقى وسيكون بشكل سنوي ويقدم كافة أنواع الدعم اللازم للجمهور في أي وقت.

بركسام مجدي اصطحبت كلبها إلى المكان

استقطاب

من جانبه قال العقيد عارف عبد الله راشد مدير إدارة التفتيش الأمني k-9 في شرطة دبي إن الملتقى استقطب عشرات من محبي ومقتني الكلاب البوليسية من مختلف أنحاء الدولة وضم عروضاً شيقة للكلاب البوليسية، ومسابقات وفعاليات متنوعة، وتم تخصيص منطقة للأطفال، كما حضر الزوار برفقة كلابهم والحصول على تطعيمات مجانية لهم، وقدم مختصون و3 عيادات بيطرية خدمات عناية وفحوصات مجانية للكلاب.

وأضاف العقيد عارف أن عدداً من الكلاب تم عرضها للتبني لأفراد الجمهور، كما تضمن الملتقى ساحة مخصصة لتدريب كلاب أفراد الجمهور وتقديم النصائح وإرشادات حول كيفية التعامل معهم، وشاركت أكثر من 27 جهة متخصصة في ألعاب وإكسسوارات الكلاب وأطعمتهم وأدوات تدريبهم، كما شمل الملتقى مناطق لاستراحة الزوار من مطاعم ومقاهٍ لإضفاء جو من المتعة.

وأشار العقيد عارف أن الكلاب من الكائنات الأليفة التي يحب الكثيرون تربيتها ويجدون متعة كبيرة في الاهتمام بها ورعايتها، كما تتسم بالوفاء بمجرد الإحسان إليها والتعامل معها برفق ورحمة فتكون صديقة وفية لمن يهتم بها، ولكن عند البدء في تربية الكلاب في المنزل فإن هناك الكثير من أنواع الكلاب المنزلية التي يمكن تربيتها في البيت، منوهاً الى انه يوجد مجموعة من السلالات التي لا تصلح للتربية المنزلية حسب أنواع الكلاب المرغوب تربيتها والطريقة المتبعة في عملية التربية والتدريب على الطاعة بسهولة ويجب مراعاة نوع الكلب ومدى شراسته ومميزاته وعيوبه.

طفلة مع كلب مشارك

فرصة

وأفاد إيهاب ديمتري وزوجته داليا مقيمين في دبي بأنها عرفا عن الملتقى من مواقع التواصل الاجتماعي وأنها المرة الأولى التي يشاركان في ملتقى يهتم بالكلاب من جهة أمنية، وحضرا بصحبة كلبهما من نوع جريفون، والذي يتميز بشكله الجميل ولا يتصف بأي مواصفات شرسة على الإطلاق وآمن جداً للتربية المنزلية، كما أنه من أنواع الكلاب الأليفة التي يمكن أن تختلط بالأطفال.

وأشار إيهاب إلى أن كلب الجريفون يحتاج عناية فائقة لما يتمتع به من شعر طويل وجميل، كما يتميز بتنوع ألوان الشعر فمنه الأبيض و الأبيض مع الأسود والبني مع الذهبي، منوهاً إلى أن الملتقى ساهم في التعرف على معلومات هامة عن تربية وتدريب هذا النوع من الكلاب إضافة إلى طرق علاجه من الأمراض التي قد تصيبه.

وأشار عماد زاهر انه من محبي تربية الكلاب والذي حضر بصحبة كلبه ان الملتقى فرصة رائعة للتعرف على الأنواع المختلفة من الكلاب والحصول على الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تساعد على الاهتمام الأمثل بالكلاب، منوها إلى أن أطفاله استمتعوا بعروض الكلاب البوليسية لشرطة دبي.

وقالت بركسام مجدي من محبي تربية الكلاب أنها تعرفت في الملتقى على العديد من أنواع الكلاب المختلفة وطريقة تربيتها وتدريبها خاصة، كما حصلت على أرقام هواتف العيادات البيطرية وصالونات تجميل تقوم بتقديم قصات غريبة وجديدة للكلاب.

عماد زاهر وابنته

إرشادات

قال العقيد عارف راشد مدير إدارة التفتيش الأمني k-9 في شرطة دبي إن شرطة دبي توفر عبر الموقع الإلكتروني خدمة مجانية لتثقيف وتوعية الجمهور من الناحية الأمنية بكيفية التعامل مع الكلاب خاصة الكلاب البوليسية وكلاب الحراسة وطرق العناية بها وتوفير كتيبات إرشادية عن طريقة رعايتها وذلك عبر زيارة مقر إدارة التفتيش الأمني.