موظفة في «قضاء أم القيوين» تكرم أطفال «رأس الخيمة لأصحاب الهمم»

أطلقت فاطمة محمد الحسن المنصوري الموظفة بدائرة القضاء في إمارة أم القيوين مبادرة «توظيف الصم في المجتمع» لتكريم الأطفال من فئة الإعاقة السمعية في مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، احتفالاً بأسبوع الصم العربي الثالث والأربعين، وتنفيذاً لمبادرات عام زايد.

وأكدت المنصوري أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل الرعاية الشاملة لجميع أفراد المجتمع وخاصة فئة أصحاب الهمم، لتنشئة جيل قوي متسلح بالثقة بالنفس لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف لتحقيق السعادة في نفوس الأطفال بالمركز، وتعريف المجتمع بإمكانيات فئة الصم واحتياجاتهم الضرورية.

وأشارت إلى أن أصحاب الهمم يستحقون من الجميع كل الرعاية والاهتمام وتشجيعهم لإظهار إمكانياتهم من خلال دمجهم اجتماعياً وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والفنية.

وكرمت المبادرة 7 أطفال من فئة الإعاقة السمعية بمركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بالإضافة لتكريم وفاء الشحي مديرة المركز والقائمين عليه لدورهم الفعال في تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال وخاصة الرعاية النفسية والاجتماعية وتطوير التعليم الذاتي لدمجهم في المجتمع.

وأكدت وفاء الشحي مديرة المركز أن المبادرات التي يقوم بها أبناء الدولة تؤكد دورهم المجتمعي والذي يساهم في رفع الحالة المعنوية لدى الأطفال وأسرهم، وذلك من خلال تسليط الضوء على حقوق أصحاب الهمم وتمكينهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في القيام بدورهم بالمستقبل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.