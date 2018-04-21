«منتجع السعادة» في أبوظبي.. الاستجمام بكل ألوان الجمال

«وناسة» أول جملة أعرب عنها مرتادو منتجع جزيرة السعادة في أبو ظبي، سياح غمرتهم السعادة والفرحة خلال زيارتهم للجزيرة التي تطل على خليج أبو ظبي، مستأنسين بجمال المنظر الخلاب الذي يسحر الأنظار، بنقاء مياه البحر، والراحة النفسية للمعالم المحيطة حول المكان. ليكون بحق منتجع السعادة بكل المقاييس.

جولة

«جزيرة السعادة» استضافت «البيان» في يوم مشرق وممتع، حيث كانت البداية في صعود القارب المقل للسياح من منطقة مواقف القوارب في شارع الميناء، قبل صعود جسر الشيخ خليفة في السعديات، حيث يمكن للسائح صف مركبته في مواقف خاصة، وصعود القارب الخاص لنقل السياح إلى الجزيرة مدة 10 دقائق فقط ذهاباً أو عودة، ويكون انطلاق القارب من التاسعة صباحة إلى التاسعة مساء، ويتحرك ما بين كل ساعة ونصف ساعة.

وأكد خالد، أحد المنظمين في المنتجع، أنه تم إطلاق منتجع جزيرة السعادة في أبو ظبي «Happiness Island Resort» كأحدث وجهة للسياحة الشاطئية في إمارة أبوظبي بالقرب من جزيرة السعديات، حيث يرحب بالضيوف والزوار لقضاء أمتع الأوقات في الجزيرة الهادئة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المنتجع الساحر يتميز بخدماته الراقية والفيلات الفاخرة المحاطة بالاستراحات والمسابح والقنوات المائية، بالإضافة إلى إطلالته البانورامية على أبراج أفق أبو ظبي، مفيداً أن المنتجع يتضمن 26 «منزلاً للسعادة» وهي عبارة عن فلل تتكون من غرفتي نوم، وتوفر الراحة والاسترخاء لمحبي الرفاهية، حيث تضم الفلل سريراً ملكياً أو مزدوجاً ومطبخاً وشرفة متصلة مباشرة بالشاطئ، وتفصل الفلل بجدران من المساحات الخضراء لمنح نزلاء المنتجع الخصوصية.

مناظر خلابة تسحر الأنظار

خدمات

وأوضح أن المنتجع يقدم دخولاً مجانياً لحوضي السباحة، حيث يوفر أحد أحواض السباحة إطلالة بانورامية على مياه الخليج العربي، يحاط به مطعم لخدمة الزوار على مدار الساعة بقائمة طعام تتضمن تشكيلة من البيتزا والبرغر والشاورما، حيث يعد منتجع جزيرة السعادة أحدث وجهة عائلية مثالية نظراً لوجود منطقتي خاصة للعب الأطفال ولطلب المشروبات المنعشة على أحواض السباحة والشاطئ الخاص.

من جانبه قال السائح إبراهيم عبد الله، أحد زائري المنتجع، إن منتجع السعادة يتميز عن باقي المنتجعات في الدولة وليس في العاصمة فقط، لما يقدمه من خدمة سياحية مميزة للزوار، من حيث نظافة الغرف ووسع صالة الضيوف، بالإضافة إلى البلكونة في كل منزل مطلة على البحر الذي يأخذ النفس إلى عالم الراحة أشبه لما هو موجود في جزر المالديف. وأضاف أن أسعار المنازل جداً مناسبة للأصحاب أو حتى للعوائل، بإمكانهم حجز عن طريق الموقع أو القدوم مسبقاً للمكان.

وأما حسن شهاب أبان أن المكان رائع، بالأخص نقل الركاب من الجزيرة إلى مواقف المركبات، والخدمات متوفرة في الجزيرة من كل نطاق الترفية، كالألعاب المائية، وأحواض السباحة، ووجود الحيوانات البرية كالأرانب والبط، التي تجذب الأطفال كثيراً فترة العصر. ودعا شهاب كل المقيمين في داخل وخارج العاصمة بضرورة زيارة المنتجع الجميل، والحظي بفرصة الاستحمام بمياه شواطئه النقية، وقضاء أمتع الأوقات في بهو المنتجع والساحة الخارجية المطلة على البحر وحوض السباحة، مبيناً أن المنتجع يعد واجهة مهمة اليوم في العاصمة أبو ظبي بالأخص في فترة الصيف الذي يشهد إقبالاً واسعاً من الجمهور.