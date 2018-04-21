زايد يشهد الاحتفال بزفاف حمدان بن مبارك

شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، الاحتفالات التي جرت بمناسبة زفاف الشيخ حمدان بن مبارك وكيل دائرة الطيران المدني في أبوظبي، على كريمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية. كما شهد الاحتفالات التي أقيمت على أرض الاحتفالات في منطقة الخبيصي بالعين، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. كما شهد الاحتفالات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

زايد يطلع على تصميم «قاعة المؤتمرات»

اطلع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، على التصميم الخاص بمشروع قاعة المؤتمرات الدولية، التي تقام بجوار فندق انتركونتننتال أبوظبي. وقام بعرض المشروع على سموه بقصر المشرف سعيد الدرمكي رئيس دائرة التشريفات والضيافة ورئيس اللجنة المشكلة من جميع الدوائر المعنية بتنفيذ المشروع.

16/5/1982

صديقتان شقيقتان

الصغيرتان عفراء خلفان عبدالله قريبان وشقيقتها أسماء، أرسلتا صورتيهما للانضمام لصديقات نادي أطفال «البيان».

عفراء تلميذة مجتهدة في الصف الخامس الابتدائي والصغيرة أسماء في الصف الثالث. وهما تهويان مشاهدة برنامج «ساعة للصغار».

أهلاً بكما صديقتين عزيزتين.

5/10/1984

صديقة جديدة

الصغيرة الحلوة منى أحمد علي جمعة، أرسل والداها صورتها للانضمام لصديقات نادي أطفال «البيان».

منى تهوى مشاهدة برنامج «ساعة للصغار»، وكذلك برامج الأطفال.

أهلاً بك صديقة عزيزة.

10/10/1984

طالبات مدرسة أم سقيم للبنات يتحدثن عن التلفزيون

لم نثقل كاهلهم بالأسئلة، ولكنهم قالوا الكثير، وفي كل إجابة صورة لمدى العناية التي يلقاها الطفل في محيطه المنزلي والدراسي. وخلال زيارة «البيان» لمدرسة أم سقيم للبنات في دبي تحدثنا مع عدد من الطالبات عن التلفزيون.

منال محمد عيسى السمت:

بالصف الأول،قالت: التلفزيون فيه افتح يا سمسم ومنه الصوت وما أعرف من وين يجيب الصور.





مها درويش مبارك بوسمرة:

بالصف الثاني، «قالت: المها يعني الغزال» والتلفزيون يشتغل بالكهرباء ويطلع صور زينة ، وتجيء الصور من الإذاعات ، والراديو ما فيه صور لأن فيه مسجل الأغاني.

خلود وليد قطيفان:

بالصف الأول، كانت مرتبكة وخجولة. وهذا ليس دليلا على انها لا تعرف.

غادة عبد المنعم:

بالصف الرابع، «قالت غادة يعني غادة كاميليا». التلفزيون جهاز بيجيب الصور من الاستوديو. عن طريق الكهرباء. الناس بيصوروهم، بعدين بيبقى فيلم ويعرضوه.

منى محمد:

بالصف الثالث،قالت: التلفزيون يطلع لنا صور ويطلع لنا أشياء ورسوم متحركة، ويشتغل بالكهرباء وتأتي الصور من الكاميرا الموجودة عند المصورين.

نرمين عادل محمود الصادق:

الصف الأول، قالت: التلفزيون اللي الواحد بيتفرج عليه والصور بنجيبها من الاستوديو.. يجيبها بابا، والاستوديو في السوق وصوروا بابا وصورته بقت متبروزة ، وصوروني أنا وأختي.

ميرة خليفة عبيد:

بالصف الثاني،قالت: يشتغل التلفزيون، بالكهرباء ويجيب الصور من الكاميرا ،ووالكاميرا موجودة في داخل التلفزيون ،وفيه في التلفزيون أوراق عليها صورة بنت من هنا، وصورة بنت من هنا يقلبونها فتتحرك.

سراب عبد الوهاب المهيدب:

بالصف الخامس،قالت: السراب هو خيال الماء عندما تكون السماء صافية ،وينعكس السراب على التربة مثل الماء و التلفزيون يعمل بالكهرباء ، وهو عبارة عن اسلاك يصلونها فتطلع لنا الصورة والصوت.

رشا أسامة:

بالصف السادس، قالت: رشا يعني الغزال الصغير ، ونوصل للتلفزيون الكهرباء، وهو عبارة عن أسلاك مركبة بطريقة علمية ،وتأتي الصورة إليه من البث من محطة التلفزيون.

1983/11/03