زايد يستقبل الرئيس الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان، لدى وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية لمدة 3 أيام.

وأسفرت المحادثات المهمة التي أجريت بين صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرئيس الفرنسي ديستان، عن توقيع 6 اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصحة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بأن صاحب السمو الشيخ زايد هو أول رئيس في العالم العربي يؤيد دعوته إلى إجراء حوار ثلاثي عربي أوروبي إفريقي لوقف التوتر الذي يسود العالم.

1980/03/05

زايد يتفقد منطقة الظفرة

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، بجولة تفقدية شاملة في مدينة زايد، ومنطقة الظفرة، وذلك في نطاق زيارته للمنطقة الغربية للتعرف إلى احتياجات المواطنين. ورافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال جولته، الشيخ محمد بن بطي ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، ورئيس البلدية والأشغال.

1986/07/29

صديقة جديدة

الصغيرة سلامة راشد عبيد سعيد الظاهري، أرسل والداها صورتها للانضمام إلى صديقات نادي أطفال «البيان». سلامة محبوبة من كل أفراد الأسرة.

أهلاً بك صديقة عزيزة.

1984/10/11

صديقان شقيقان

الشقيقان العزيزان محمد وعمار خميس سالم، أرسلا صورتيهما للانضمام إلى أصدقاء نادي أطفال «البيان».

محمد عمره 7 سنوات ويهوى مشاهدة برامج الأطفال، وأما عمار فهو في الخامسة من عمره ويهوى الاستماع للقصص والحكايات اللطيفة من بابا وماما.

أهلاً بكما صديقين عزيزين.

1984/10/10

الأهلي في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

احتفل لاعبو النادي الأهلي بدبي، عقب القرار الذي أصدره معالي أحمد حميد الطاير وزير التربية والتعليم بالوكالة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والخاص برفع فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 89/90 إلى 14 نادياً، مما أدى إلى إبقاء نادي الأهلي، ضمن أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد أن استعد الأهلي لخوض مباريات دوري الدرجة الثانية، حيث هبط لها بعد نهاية الموسم الماضي.

1989/09/20