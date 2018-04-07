المخيمات الطلابية في العين

تحرص بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في منطقة العين الخضراء على تنظيم المخيمات الطلابية في مواسم الإجازات.

وتجتهد في أن تكون تلك المخيمات منهلاً ثقافياً وترفيهياً مهماً لشغل فترة الإجازة في ما هو مفيد ونافع لهم، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتنمية شخصية الأطفال. وليس هذا فحسب إذ تعتبر تلك المخيمات أيضاً داعماً للمناهج الدراسة والثقافة العامّة بتطبيقات عملية من واقع يعيشه الطالب بحيث يغذي أفقه التعليمي والمعرفي.

مخيم الأجيال

يعتبر مخيم الأجيال التاسع الذي أقيم تحت شعار «نهج زايد نبراس الأجيال» للفئة العمرية من 4 وحتى 15عاماً بالتعاون مع فريق (تطوعك انتماء) بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، مشروعاً طلابياً ثقافياً ترفيهياً توعوياً، ويأتي ضمن برامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في منطقة العين.

وقد ارتأت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بذلك المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية، ويكون مسايراً للتغيير، مُلماً بمهارات العصر، ومُقبلاً على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل، ورسالة يسعى من خلالها فريق العمل إلى إيجاد فرص لاستثمار أوقات الفراغ، بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات المنتسبين للمخيم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وتراثهم، وذلك بتوفير مشرفين ومدربين لتنمية وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية، وزيادة الوعي، ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المشاركين، وتوطيد الأواصر البينية بين هذه الشريحة المهمة، واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من أجل الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن مخيم الأجيال في دورته التاسعة والجديدة يجدد من برامجه باستقطاب شخصيات اجتماعية مرموقة للالتقاء بالأعضاء وليكونوا بمثابة القدوة والمثال، ومدربين جدد يعدون الأعضاء لغد زاهر ومشرق سعياً وراء صناعة مستقبل لهم يليق برؤية قادة الدولة الحكيمة وتكثيف الرحلات التثقيفية والتعليمية والسياحية والعمل على تنمية المهارات واستكشاف الهوايات من خلال نادي المواهب.

الهوايات المتعددة متاحة للطلاب

200 مشارك

كما أطلقت حديقة الحيوانات بالعين فعاليات مخيم الربيع «اكتشف وابتكر» بحلة لدعم الاختراعات المساهمة في صون الحياة البرية والتنوع البيولوجي. ويحفل جديد المخيم ببرنامج ابتكاري يحتضن اختراعات وأفكار المشاركين، كما يقدم لهم نماذج عملية وتطبيقية من ابتكارات أقسام الحديقة وإداراتها تشجيعاً لهم ودعماً لمواهبهم في أجواء تعليمية تفاعلية لمدة أسبوعين تستقطب 200 مشارك.

وأوضح عمر يوسف البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الحديقة، أن المخيم يهدف إلى دعم المبتكرين في مجالات البيئة والعلوم والفنون والرياضيات والتكنولوجيا، بما ينسجم مع أهداف الحديقة في حماية الحياة البرية وتقديم التعليم التفاعلي الإبداعي.

وأضاف: «ويسهم المخيم بشكل مباشر في نشر ثقافة الإبداع، وترسيخ قدرة المشاركين على تحويل الأفكار إلى واقع يمنحهم الثقة في تقديم أفكارهم مهما كانت صغيرة أو بسيطة أو مستحيلة في نظرهم، الأمر الذي يدعم شخصية المشارك الابتكارية، بالإضافة لاطلاعهم على ابتكارات الحديقة سواء المنفذة أو التي قيد التنفيذ لاكتساب خبرات ومعارف عملية يجدونها مطبقة على أرض الواقع».

ونوه البلوشي إلى نقطة مفادها أن المشارك سيحظى في نهاية المخيم الذي يستمر حتى 5 أبريل ببطاقة مبتكر تشهد فيها الحديقة بنجاح المخترع الصغير وإمكانية تطبيق أفكاره مستقبلاً، حيث تعزز فخره بإنجازه الابتكاري، ودوره في تنمية الحياة البرية كعنصر فاعل وكادر بشري مستقبلي يمكن الاعتماد عليه.

الطلاب يتفاعلون مع «عام زايد» بمختلف الفعاليات | من المصدر

مخيم «زايد للرعاية الأسرية»

كما نظمت دار زايد للرعاية الأسرية مخيمها الذي يستهدف أطفال وأبناء الدار في جزيرة السمالية، في إطار جدول منظم يحفل على الكثير من الأنشطة وممارسة الرياضة وغيرها.

وقال نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية في حديثه لـ«البيان»: «إن الدار حريصة على تنشئة أبناء وبنات الدار التنشئة الصحيحة، وتوعيتهم وغرس القيم والمبادئ النبيلة فيهم التي خطها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسعي من خلال البرنامج الحافل، الذي يتسم به المخيم، فإننا نهدف فعلياً إلى تعزيز القيم والفضائل الأخلاقية، وإيجاد روح المنافسة وصقل المهارات وتعزيز المهارات الذاتية، وتعزيز ممارسات المواطنة الصالحة، ونشر ثقافة الولاء الوطني والانتماء والولاء».