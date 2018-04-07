«هاكاثون عجمان».. سباق في مضمار الابتكار الإلكتروني

تميز «هاكاثون عجمان» الذي نظّمته حكومة عجمان الرقمية لتشجيع الإبداع والتحدي وسط الشباب، بمشاركة 50 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و32 عاماً، من الموهوبين والمبدعين المهتمين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتطوير الحلول التقنية، والتصميم والابتكار، وعمل المشاركون ضمن فرق عمل على مدار يومين للتنافس على ابتكار منجز تقني ونالت الفرق الفائزة جوائز بقيمة 100 ألف درهـــم، ويتم حالياً دراسة ابتكاراتهم وتحويلها لمشاريع تتبناها الحكومة الرقمية.

وأجمع المشاركون على أهمية «هاكاثون عجمان» الأول في شحذ همم الشباب وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومبدعة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتنوع مجالات المشاركين ضمن فرق العمل أسهم في تبادل الخبرات والمعلومات، مؤكدين أن العمل ضمن فرق يسهم في جودة الأداء والتطوير.

تطوير المنصة

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي: جاء تنظيم «هاكاثون عجمان» من أجل 3 مهام رئيسية في البرمجة، الأولى تطوير المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها الحكومة الرقمية في الإمارة، وتشمل جميع الخدمات الإلكترونية للدوائر والمؤسسات واشتغل المشاركون على كل التحديات وقدموا مقترحات عدة لتطوير منصة حكومة عجمان الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين، والموضوع الثاني توحيد الهوية في جميع الدوائر وإيجاد حلول لتحديث المعلومات الخاصة بالمتعاملين في كافة الدوائر الحكومية، والمهمة الثالثة كانت تطوير قطاع النقل العام وإيجاد تقنية جديدة وحلول تشجع النقل العام وتحد من التلوث البيئي الناجم من وسائل النقل العام، وأسفر «هاكاثون عجمان» عن العديد من النتائج وتم تقييمها وقدمت جوائز لفرق العمل التي تميزت بإيجاد أفكار للتحديات التي تواجه تطوير الخدمات الإلكترونية وهي قريبة عن الواقع والبرمجة، لافتاً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية وتسخيرها من أجل استفادة البلد من عمل وإبداع المبرمجين ومن خلال تطلعات الشباب وإحداث التطوير التقني في جميع الدوائر.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بجهود المشاركين وخروجهم بأفكار مبدعة سوف ترى النور قريباً من أجل خدمة المجتمع، لافتاً إلى تميز فرق العمل المشاركة التي عملت بروح واحدة من أجل مواجهة التحديات.

أفكار جديدة

من جانبه، قال عمار حميد، موظف في دائرة التنمية الاقتصادية: هذه أول مرّة أشارك في «هاكاثون»، وأن أسهم في إيجاد أفكار جديدة وحلول تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة عجمان الإلكترونية، لافتاً إلى أن المشاركة كانت مثمرة ضمن فرق العمل من خلال تسريع الخدمات وتحسين تجربة الزائرين لصفحة حكومة عجمان الرقمية، مشيراً إلى أن فرق العمل قامت بدراسة بيئة العمل والتعرف إلى المعوقات ثم وضع الأفكار والحلول البرمجية التي تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور ونيل رضاهم.

وأفاد بأن جميع المشاركين استفادوا من تبادل المعلومات والخبرات، مشيراً إلى المشاركين ينتمون إلى مجالات علمية مختلفة؛ منها المبرمجون ومتخصصو التسويق وخبراء تقنية المعلومات، ما أدى إلى الخروج بأفكار متكاملة لخدمة المجتمع، ووجه الشكر إلى حكومة عجمان الرقمية التي أتاحت الفرصة للشباب للمشاركة والمساهمة في مواجهة التحديات الرقمية وتوظيف التقنية الحديثة في الخدمات المقدمة للجمهور، وتحفيز الشباب للعمل من أجل خدمة الوطن وشحذ الهمم للإبداع والابتكار.

تطوير المواصلات

من جهته، أشار محمد الذبياني، موظف في دائرة الأراضي والأملاك، إلى أنه شارك ضمن فريق عمل تطوير المواصلات وإجراء دراسة على حركة المركبات خلال فترتي الصباح والمساء على الطرقات الرئيسية، كما تم التعرف إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه مسيرة خدمات النقل العام، مشيراً إلى أنه تم الخروج بحزمة أفكار جديدة لتطوير أداء قطاع النقل العام في إمارة عجمان وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل العام ونشر ثقافة النقل العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الذبياني أهمية المشاركة في «هاكاثون» عجمان، وكانت فرصة للتعارف وتبادل الآراء والعمل ضمن فريق عمل يقود إلى الإبداع والابتكار، آملاً في استمرار مثل هذه المنافسات لتشجيع الشباب للمشاركة بإيجاد حلول برمجية متطورة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ذات السياق، قال أمجد أبوصالح، موظف في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: أول مرة أشارك في فعاليات «هاكاثون»، وهي سباق مميز في تقنية المعلومات والبرمجة وعلى مدار يومين نظمت ورش عمل وإجراء نقاش مستفيض حول التحديات التي تواجه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة عجمان الرقمية وأسفرت عن خروج أفكار جديدة مميزة ستسهم في تطوير الخدمات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.

الإبداع والابتكار

أعربت نسيم سالم السويدي نقيب في شرطة عجمان عن سعادتها بالمشاركة في «هاكاثون عجمان» الأول، وذلك باكتسابها خبرات جديدة وشاركت بإيجاد أفكار تقنية حديثة تسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور والعمل من أجل اختصار الخطوات العديدة وعملية الدفع الخاص برسوم المعاملات الحكومية وتم إيجاد برامج موحدة للخدمات يمكن أن تستخدمه كافة الدوائر وذلك توفيراً للوقت والجهد ومن أجل راحة العميل.

وأشارت إلى أن هذه السباقات تأتي ثمرة لتوجه الدولة والقيادة الرشيدة في تشجيع الإبداع والابتكار من أجل دفع عجلة التطوير والتقدم في جميع المجالات والاستفادة من التقنية الحديثة وتسخيرها ومشاركة الشباب وتشجيعهم على الابتكار.