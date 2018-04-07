زايد يتفقد المشاريع التنموية في رأس الخيمة

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، يرافقه صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بجولة تفقدية شاملة في مدينة رأس الخيمة وضواحيها.

واطلع صاحب السمو رئيس الدولة خلال الجولة على معالم التطور والإنجازات التي تحققت وسير العمل في المشاريع الإنمائية. ومن بينها مشروع إنتاج الأعلاف للثروة الحيوانية.

كما تفقد سموه سد وادي البيح والمساكن الشعبية التي تم إنجازها والمساكن الأخرى التي يجرى العمل على تشييدها ومشروع إنارة المدينة.

20/05/1982

رئيس الدولة يتسلم دكتوراه فخرية

تسلم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحتها لسموه جامعة كونفيبفيون الأرجنتينية، التي قدمها البروفسور سيلادور ليوتا مستشار الجامعة، وذلك لدى استقبال صاحب السمو رئيس الدولة له في قصر البطين.

08/11/1981

صديق جديد

التلميذ علي راشد علي من أم القيوين 10 سنوات، أرسل صورته لنادي أطفال «البيان» كهوية انتساب.

علي تلميذ مجتهد، ومطيع لوالديه ويهوى مشاهدة أفلام الأطفال التي تقدمها محطات التلفزة بالدولة.

أهلاً بك يا علي صديقاً عزيزاً.

09/03/1983

صديقان من العين

التلميذ محمد نجل خلفان خميس الموظف في بلدية العين، وشقيقته لطيفة، أرسل والدهما صورتيهما للانضمام لأصدقاء وصديقات نادي أطفال «البيان».

محمد عمره عشر سنوات ويهوى القراءة ومجتهد في دروسه، وأما الصغيرة لطيفة، فهي في الخامسة من عمرها وتهوى الرسم ومتابعة برامج الأطفال.

30/11/1984

نشاط طلابي في خدمة المجتمع

شاركت بعض مدارس البنات في منطقة دبي التعليمية، بنشر التوعية الصحية خلال أسبوع النظافة.

حيث زارت طالبات من مدرسة الاتحاد المنازل، وتحاورن مع الأهالي، وقدمن خدماتهن، وساهمن بجهود وفيرة في خدمة البيئة والمجتمع.

18/03/1983