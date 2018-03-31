مركز خدمات أم القيوين.. 7 نجوم لإسعاد المتعاملين

يعتبر مركز خدمات أم القيوين الجديد الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين أول مركز خدمات موحد في الإمارة ، يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين بالإمارة وما جاورها.

ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية المنتشرة في الإمارة لإنهاء معاملاتهم، كما إنه يعزز من الروح الوطنية وثقة المواطنين بالعمل الحكومي.

وأكّد عبدالله أحمد مدير مركز خدمات أم القيوين الجديد أن المركز يقدم كافة الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، وخدماته ذات مستوى عال بـ 7 نجوم، بحيث لا يستغرق إنجاز المعاملة 10 دقائق، ونهدف إلى أن تكون 5 دقائق خلال الفترة المقبلة، كما تم تهيئة المركز لخدمة المتعاملين تحت سقف واحد دون الرجوع إلى الدوائر الأخرى.

كما أنه تتواجد به 15 دائرة حكومية ومحلية تقدم 170 خدمة للمتعاملين، لافتا إلى أن المركز يعمل به 17 موظفا وموظفة من أصحاب الخبرات والكفاءات والتي لا تقل عن 5 سنوات خدمة في ذات المجال الذي يعملون فيه، موزعين على نوافذ الخدمة والاستقبال، كما يقدم خدمتين غير متواجدتين في الإمارة، منها خدمة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وخدمة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

إضافة إلى أنه يعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وقريبا سيعمل على فترتين صباحية ومسائية، وهدفه إسعاد المتعاملين وحفظ أوقاتهم من الهدر.

موقع استراتيجي

وقال عبدالله إن ما يميز المركز موقعه الاستراتيجي على شارع الاتحاد الذي يربط بين أم القيوين وعجمان ورأس الخيمة، إضافة إلى توافر المواقف المتعددة، وتهيئته لخدمة المتعاملين من خلال توفير مكتبة تضم العديد من الكتب المتنوعة.

مبينا أن من ابرز الجهات والدوائر التي تقدم الخدمات للمتعاملين، هي وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبريد الإمارات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إضافة إلى الدوائر المحلية بالإمارة.

هيئة المعاشات

وأضاف إن هناك إقبالا كبيرا على خدمتي هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية نظرا لتوافرها فقط في دبي والشارقة، فهي تخدم المواطنين المتقاعدين في كافة مناطق أم القيوين، ومنها فلج المعلا والراعفة ومهذب والراشدية وخلافها من المناطق، ما ييسر على المتعاملين مع تلك الدوائر.

فبدلا من قطع المسافات وتضييع الوقت لإنجاز المعاملات في إمارات أخرى، فبإمكانهم التوجه إلى المركز لإنجاز معاملاتهم في دقائق معدودات من قبل موظفين ذوي خبرات ومؤهلات عالية، 95 % منهم من مواطني أم القيوين، وأن جلهم يملك من الخبرات ما تجاوز الـ 5 سنوات.

لافتا إلى أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة المتمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة –حفظه الله –وصاحب السمو نائب رئيس الدولة –رعاه الله –تعمل جاهدة على توفير أسباب السعادة والراحة لكافة المواطنين في مختلف المناطق، كما إن المركز على استعداد لتسخير كافة الإمكانيات بهدف تقديم الخدمات التي تسعد المواطنين وتلبي تطلعاتهم.

متعاملون

قال عبدالله سهيل متعامل من أم القيوين إن مركز الخدمات الموحد يسر كثيرا للمواطنين، وأنه في اقل من 10 دقائق تمكن من تخليص معاملته الأمر الذي وفر له الوقت والجهد.

مبينا أن ما يقدمه المركز من خدمات تعد ذات 7 نجوم، وهي خدمات متكاملة تسعد النفس وتثلج الصدر، كما إن الأريحية التي يستقبلك بها موظفو المركز تعد مبعث سرور وفخر بالشاب الإماراتي الذي اصبح ملما بكافة تقنيات العصر والتي تم تسخيرها لإسعاد شعب الإمارات وتذليل الصعاب التي يواجهها.

جهود وطنية

من جهته قال عبدالله بن فاضل من مواطني أم القيوين إن مركز خدمات ام القيوين تتكامل فيه الجهود الوطنية ويبرز مدى التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمحلية بما يخدم أبناء الإمارات ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم.

كما إن المركز يواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، بل سبقها ما جعل الإمارات تتبوأ مكانة عالمية مرموقة يشار إليها باحتلالها المراكز الأولى من حيث الشفافية والخدمات التي تقدمها للإماراتيين والمقيمين فيها.

مسرعات حكومية

من ناحيته قال: خلفان بن صرم من أم القيوين إن تجربة المسرعات الحكومية التي أطلقتها الدولة من قبل تشكل نموذجا فريدا في العمل الحكومي تعمل من خلاله كافة الجهات كفريق عمل واحد وبكفاءة عالية الإنتاجية وذلك من خلال تبني الابتكار لتوفير خدمة تسابق الزمن وتعد من افضل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك ما تم تجسيده عمليا في مركز خدمات أم القيوين الموحد.

مبينا أن أبناء الإمارات على قدر التحدي الذي تطلبه القيادة الرشيدة، كما إن كافة المسرعات الحكومية التي تم إطلاقها تصب في خانة تحقيق الأجندة الوطنية 2021،وهي إسعاد الإماراتيين.

موظفون

قالت فاطمة جاسم الفقير من الهيئة الاتحادية وموظفة بمركز الخدمات خريجة تقنية الشارقة تخصص إعلام تطبيقي، إن الهيئة وفرت لها التدريبات اللازمة حتى تمكنت من الالتحاق بالمركز، ومن ثم إنجاز معاملات المتعاملين بكل يسر، وفي دقائق معدودات دون حاجة للانتظار، مبينة أن الدولة .

وفرت بيئة العمل المناسبة للموظفين لإطلاق طاقاتهم عبر التدريب وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وفق نموذج القرن الـ 21، وتمكين الدوائر باعتماد أفضل الممارسات في التطوير المؤسسي والخدمات والقيادات وتطبيق نموذج عمل المسرعات الحكومية، ما أدى إلى الارتقاء بالعمل الحكومي إلى أرقى المستويات العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.

دورات مكثفة

وفي السياق ذاته قالت أفنان علي محمد الشميلي خريجة دبلوم تقنية المعلومات منذ عام ونصف العام، وتعمل بالمركز الثقافي بأم القيوين إداري إسعاد المتعاملين، إنه تم اختيارها للعمل في مركز أم القيوين الموحد نتيجة للدورات المكثفة والتدريبات المستمر.

مبينة أن المركز يعد متكاملا، وأنها من خلال تواجدها على النافذة تقدم 8 باقات، منها باقة التراث والفنون وباقة خدمات صناعة الكتاب، وباقة الآثار والمكتبة العامة، إضافة إلى التعريف بالجوائز والمسابقات التي يتم تنظيمها.

11 عاماً

ويقول الموظف خالد محمد عبدالله والذي كان يعمل بالبريد 11 عاما، ثم مديرا لمكتب بريد أم القيوين انه بعد تخرجه من الثانوية التحق بالعديد من الدورات التدريبية والتي أهلته إلى أن يتبوأ ذلك المنصب، ومن ثم تم اختياره للعمل في مركز أم القيوين الموحد، وأنه من خلال النافذة الواحدة يقدم للمتعاملين خدمات دفع فواتير اتصالات وفواتير الكهرباء.

إضافة إلى الحجز الإلكتروني لتذاكر السفر عبر طيران العربية، إضافة إلى إصدار الرخصة الدولية، مبينا أن المركز يقدم خدمات متميزة، وهي تهدف إلى إسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم دون عناء.

بطاقات صحية

ومن جهته أكد هزيم سالم سيف والذي يعمل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ 12 عاما انه سعيد بتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين والتي أبرزها إصدار البطاقات الصحية وتجديدها للمواطنين والمقيمين، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة، إضافة إلى تصديق الشهادات المرضية التابعة لهيئتي أبوظبي ودبي، مبينا أن الإمارات تعمل على تطبيق قيم الإيجابية والسعادة والتي من شأنها دفع الموظفين إلى زيادة الإنتاج والابتكار وبالتالي تقديم افضل الخدمات لجمهور المتعاملين.

أمّة حية

وتقول مريم الزرعوني خريجة الجامعة الأميركية بالشارقة 2011 إن الأمم الحية هي القادرة على التجديد دائما، وهي القادرة على خلق بيئة مواتية لتحقيق الأحلام مهما صعبت، وتقديم المستحيل باعتباره واقعا، أمة ذات بصيرة تعتمد على أبناء شعبها، وتجعل من سعادة الإنسان شغلها الشاغل وقضيتها التي لا تغفل عنها يوما، أمة قاموسها لا تجد فيه كلمة المستحيل أو العجز أو التردد.

وتجد مفرداتها دائما يملؤها الإشراق والأمل بالمستقبل والقدرة والاستطاعة على بناء الإنسان وتحدي الصعاب ومواجهة التحديات، هكذا هو شعب الإمارات وقيادته.

لافتة إلى أن ذلك نلمسه واقعا محسوسا في مركز أم القيوين الموحد لتقديم الخدمات للمتعاملين بكل يسر وأريحية، كما أنها من خلال عملها في المركز تقدم خدمة تصديق كافة أنواع الشهادات، ومنها الدراسية وشهادات الزواج، وأن ما أهلها إلى ذلك الخبرات التي اكتسبتها بفضل التدريبات المستمرة.

استقبال

عبّر عدد من المتعاملين أنه يمكن تخليص المعاملة في وقت قياسي وهو ما يوفر الوقت والجهد، ضمن خدمات متكاملة، ناهيك عن طبيعة الاستقبال من قبل الموظفين التي تبث في النفس الارتياح عبر ابتسامة الموظفين التي لا تفارق محياهم، مؤكدين أن المركز يستخدم أحدث التقنيات في إنجاز كافة المعاملات وهو مايعكس تطلع الدولة في إسعاد المجتمع الإماراتي ومن أقام في هه الدولة بكل السبل الكفيلة لذلك.