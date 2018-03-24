رعاية 5 نجوم للكلاب والقطط في الجزيرة الحمراء

في الوقت الذي بات ملف الحيوانات الضالة والسائبة يشغل الكثيرين في إمارة رأس الخيمة، نتيجة لحوادث الدهس .

والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح قائدي المركبات أو نفوق تلك الحيوانات، تحظى مجموعة من الكلاب والقطط بالرفاهية في مركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات، والمخصص للحيوانات الأليفة، وبالرغم من أن تأسيس المركز في 2010، إلا أن صيته انتشر أكثر بين الأجانب المتواجدين بمنطقة الجزيرة الحمراء والتي تستقبل الأفواج السياحية والذين يتركون حيواناتهم للمركز للاعتناء بها.

وتواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة نجاح استراتيجيتها الجديدة في توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، حيث لم تتوقف تلك الاستراتيجية على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء الطرق بل امتدت إلى إنشاء أول فندق للحيوانات الأليفة في رأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء ويضم تشييد حديقة مفتوحة وحمامين للسباحة مخصصين للكلاب والتي بلغت مراحل إنجازها 80%.

أول فندق

وأوضح عبدالله موسى البلوشي المسؤول الإدارة لمركز رأس الخيمة للعناية بالحيوانات، لـ «البيان»، أن المركز يضم أول فندق من نوعه بخدمة 5 نجوم للكلاب والقطط، ويجري حالياً إنشاء أول حديقة مفتوحة للكلاب والتي تضم حمامين للسباحة، ووصلت نسبة التنفيذ 80%، ويضم المركز متجر بيع الأدوية والمنتجات الغذائية والإكسسوارات.

حيث يوفر المركز خدمة التوصيل المجاني، بالإضافة لصالون الحلاقة والطبيب البيطري وغيرها من الخدمات التي لا تقتصر على عملاء المركز فقط، بهدف توفير كافة متطلبات أصحاب الحيوانات في حال سفرهم أو انشغالهم بأوقات الدوام.

وأشار إلى أن الحديقة تضم حمامين للسباحة تم تقسيمهما بحسب أحجام الكلاب، بالإضافة لركن العائلات والذي يضم كافيتريا خاصة لأصحاب الحيوانات لمتابعة تدريبات الكلاب، والتراك الرياضي المخصص لرياضة الجري، وغيرها من الخدمات التي سيعلن المركز عنها قريباً.

وأضاف: تبلغ السعة الإجمالية للمركز حالياً 120 حيواناً أليفاً، وسيساهم الفندق الجديد في رفع هذه السعة وفقاً للمخططات المقررة، لافتاً إلى أن المركز يقدم خدماته للكلاب والقطط بنظام باقة اليوم الواحد أو شهرياً، وبحسب الطلب.

حيث تختلف الطلبات في توفير نظام غذائي محدد أو قص الشعر وتجفيفه، وتقليم الأظافر وغيرها من الخدمات التجميلية، وذلك وفق أسعار تنافسية بهدف إسعاد أصحاب الحيوانات وخاصة السياح.

جوازات سفر

وأوضح البلوشي، يقدم المركز خدمة استخراج جوازات السفر للحيوانات الأليفة والخاصة بالسياح والمقيمين، وذلك بإتمام إجراءات تسجيل الحيوان وإعطائه التطعيمات وإجراء تحاليل خاصة بحسب متطلبات كل دولة يسافر إليها الحيوان، بالإضافة لحجز تذاكر الطيران سواء كان صاحبه معه أم لا.

عمليات التبني

وأشار إلى أن إجمالي عمليات التبني خلال العام الماضي 250 كلباً وقطة، فيما بلغت خلال شهري يناير وفبراير 35 حيواناً أليفاً، ويقوم المركز قبل إجراء عمليات التبني بإتمام الإجراءات المحددة والتي تبدأ بطلب عقد إيجار السكن والقيام بزيارة ميدانية لمنزل المتبني للتأكد من صلاحية المكان، بالإضافة للحصول على أجوبة حول درجة الوعي بالتعامل مع الحيوان.

وتحديد اختيار الحيوان الأليف الأنسب للمتبني وعائلته، بحسب الحجم ودرجة الهدوء أو النشاط، أو طلب سلالة خاصة.

الحيوانات الضالة

وأوضح البلوشي أن المركز أطلق حملة للقبض على الحيوانات السائبة وتركزت على الطرق الرئيسية في المناطق الشمالية للإمارة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتشمل المرحلة الأولى توعية أصحاب الحيوانات وإنذارهم، قبل القبض على تلك الحيوانات ونقلها للحظائر المؤقتة .

والتي تم تجهيزها في العديد من مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن فرق المؤسسة ألقت القبض على 110 حيوانات سائبة خلال الشهرين الماضيين، فيما بلغ عددهم العام الماضي 481 حيواناً.