مدرسة شما بنت محمد تطلق مبادرات فريق عون في العين

أطلقت مدرسة شما بنت محمد في منطقة العين، برعاية إدارة المدرسة وإشراف الاختصاصيات الاجتماعيات فعاليات مسابقة عون الطلابية، التي تهدف إلى زرع القيم الأخلاقية والإيجابية لدى الطالبات كتأصيل قيمة التطوع الطلابي وتفعيل مبادرات عمل الخير في أنفسهن.

والقدرة على تحمل المسؤولية وتنمية مهارات قيادة الابتكار وما له من دور كبير في التطور الشخصي للطالبات، وإكسابهن أهم المهارات الشخصية والاجتماعية كالمبادرة في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

وقالت بخيتة الظاهري اختصاصية اجتماعية في مدرسة شما بنت محمد: «تسعى طالبات المدرسة إلى المشاركة في إطلاق المبادرات التطوعية المختلفة سواء على مستوى المدرسة أو المجتمع المحلي، وتفعيل دورهن بشكل إيجابي في الأنشطة المجتمعية الهادفة، الأمر الذي له دور بارز وواضح في صقل الشخصية الطلابية، وتحقيق تميزهن بالاستقلالية، وقدرتهن في قيادة مبادرات ومشاريع ذات فائدة اجتماعية».

وأضافت الظاهري: «كما كان للمسابقة دور بارز في تدريب الطالبات وإكسابهن مهارة اقتراح الحلول المبتكرة والمساهمة في حل المشكلات الطلابية، ومن أهم المبادرات التي تم تنفيذها تنظيم معرض على خطى القائد في عام زايد.

وإطلاق مبادرة «ارسم بسمة لدى أطفال الأسر المتعففة»، إضافة إلى إطلاق مبادرة «كلنا معاً» وهو تبرع من أفراد المجتمع المحلي بأجهزة كهربائية بغسالات وأدوات منزليه للأسر المحتاجة، كما قمنا بزيارة بعض الأسر المحتاجة للدعم المادي والمعنوي وذلك من خلال مبادرة «تواصلنا دائماً معكم».