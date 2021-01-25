«مجلس الإمارات للسياحة» تنافسية طموحة مع الخمسينية الثانية

أبوظبي، دبي ـ رامي سميح وعمرو عادل

يواكب تشكيل مجلس الإمارات للسياحة الذي اعتمد تشكيله مجلس الوزراء أمس، مع الخطط الخمسينية الثانية، والتي تتطلب استراتيجية سياحية طموحة تتلاءم مع التطلعات والمستهدفات الوطنية.

وأكد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي، لـ «البيان»، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة جديدة ونقلة نوعية من شأنها ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارات بوجهاتها السبع مقصداً سياحياً عالمياً واحداً متكاملاً وذا طابع مميز وفريد.

وأضافوا إن المجلس يشكل مظلة جامعة لتوحيد الجهود والإمكانات بهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 11.9% عام 2019 لرفعها حتى 15% خلال العقد المقبل.

استكمال الجهود

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لـدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إن تشكيل المجلس، يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة من أجل دعم مشاريع السياحة الوطنية وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها القطاع في كل إمارات الدولة».

وأضاف: «إن دولتنا تتمتع بمقومات سياحية هائلة تتيح للجميع خوض تجارب مميّزة، كما أنها تزخر بالكثير من الفرص والإمكانات التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم بما يضمن تنميته واستدامته».

خطوة نوعية

قال سعيد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي ورئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، إن تشكيل المجلس يعتبر خطوة نوعية على طريق تعزيز مكانة الدولة مركز جذب سياحي، إقليمياً ودولياً، ويدفع نحو تطوير منظومة سياحية شاملة على مستوى الدولة بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بالقطاع، لا سيما وأن المنتجات السياحية المختلفة التي تقدمها إمارات الدولة تسهم في جعلها وجهة سياحية عالمية متكاملة.

وأضاف، إن المجلس الجديد يعكس بوضوح مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ القطاع السياحي في الدولة أحد أعمدة اقتصادها الوطني ومعزّزاً للناتج والدخل القومي، ورافداً أساسياً من روافد الاقتصادات المحلية، وفي ظل التوجه هو تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر دخل أخرى.

وأوضح أن حملة أجمل شتاء في العالم أظهرت قوة العمل الجماعي في القطاع وتأثيره الإيجابي، حيث نجحت بامتياز في جذب فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوّار، وتمكنت من إظهار وجهات كانت غائبة عنهم.

فريق واحد

وقال ناصر النويس رئيس مجلس إدارة «روتانا» للفنادق، إن المجلس سيعزّز الجهود الترويجية للسياحة للإمارات ما يزيد من فاعلية هذه الجهود لتعريف السياح في مختلف دول العالم بالمقومات السياحية التي تضمها الدولة وتنوع المنتجات السياحية فيها، مضيفاً إن العمل فريقاً واحداً في قطاع السياحة ستمتد آثاره الإيجابية على جميع الإمارات.

وأضاف ، إن الإمارات تتمتع بكل المقومات المطلوبة لتكون الوجهة الأولى للاستثمار السياحي بما توفره من بنية تحتية ممتازة وخدمات وتسهيلات حكومية تمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم، كما تتنوع الإمارات بمنتجاتها السياحية مع تنوع بيئتها وتضاريسها.

مكانة رائدة

وقالت أمينة أحمد، عضو المجلس التنفيذي بالمركز العربي للإعلام السياحي، إن تشكيل المجلس خطوة إيجابية تعزّز من مكانة القطاع السياحي ويزيد من وتيرة النمو في السنوات المقبلة باعتباره قطاعاً رئيسياً ومساهماً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وأضافت إن المجلس من المتوقع أن يكون من بين مهامه الرئيسية تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وزيادة التعاون بين مختلف إمارات الدولة لتعزيز التكامل السياحي.

وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق سلسلة من المبادرات على الصعيد المحلي للترويج للسياحة داخلياً وخارجياً لا سيما بعد نجاح حملة «أجمل شتاء في العالم».

فرص سياحية

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن المجلس سيسهم بشكل كبير في التنسيق والتسويق للمشاريع السياحية الوطنية إقليمياً وعالمياً بحيث يتم الترويج للسبع إمارات في مقصد واحد.

وأضاف إنه مع تشكيل هذا المجلس سيكون هناك مزيد من المشاريع والخطط التي ستعزّز مكانة الإمارات على خارطة السياحة العالمية. وأوضح أن المجلس سيكون منوطاً كذلك بدعم القطاع السياحي وتسريع وتيرة تعافيه من تداعيات الجائحة من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة تروج للسياحة الإماراتية خارجياً وتستقطب السياح والزوار من جديد خصوصاً بعد توفر اللقاحات.

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