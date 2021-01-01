سلطان القاسمي: قطاع الطاقة من أولويات الحياة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية قطاع الطاقة كونه من أولويات الحياة، وأن إمارة الشارقة حريصة على توفير كافة احتياجات أفراد المجتمع من كهرباء وماء وغاز.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه بسعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وذلك قبل ظهر أمس الخميس بمقر الهيئة. كما تفقد سموه مشروع توسعة وتطوير محطة اللية لإنتاج الطاقة بقدرة 1026 ميجاوات والذي تنفذه الهيئة على 3 مراحل، بقيمة إجمالية 2,050 مليار درهم.

قطاعات

وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى عدد من المشاريع الحيوية التي تغطي قطاعات الطاقة المختلفة، ومنها قطاع الكهرباء، حيث تم تطوير العديد من المحطات وإمدادها بالتوربينات وتوسعتها بما يسهم في استمرار إنتاج الكهرباء على مدى الأعوام العشرة المقبلة بكل سلاسة ويسر.

وأما عن قطاع المياه أشار سموه إلى أنه من أهم الأولويات، حيث يصعب إيجاد البدائل له في حال لم يتم الاستعداد له، وعملت الشارقة على مشروع تخزين المياه من خلال البحيرات مثل بحيرة خورفكان، وبحيرة العوينات التي ستكون أكبر بـ 3 أضعاف من بحيرة سد الرفيصة، وبحيرة كلباء، وبحيرة الذيد التي ستكون على مدخل الذيد، وفي منطقة وشاح والمديّنة في مليحة والفلي، وستسهم هذه البحيرات في حفظ المياه، بالإضافة إلى مشروع علمي سيخدم رؤية الإمارة وتطلعاتها في تأمين المياه من خلال تخزين المياه في خزانات كبيرة تحت سطح الأرض.

متطلبات

ولفت سموه إلى تبني إمارة الشارقة للعديد من المبادرات التي تسهم في توفير متطلبات الحياة الكريمة، ومنها مشروع الضمان الاجتماعي، الذي تسعى الإمارة من خلاله إلى توفير الدخل المناسب لمواطنيها، ومن مبادرات الضمان الاجتماعي تأسيس شركات بها نوع من الشراكة بين الحكومة والمؤسسات ويكون المواطن جزءاً من هذا المشروع، وتبلغ مساهمة الحكومة في هذه الشركات 51% حيث تستطيع إدارتها.

مشروع التوظيف

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة «أن مشروع التوظيف يشكل أهمية كبيرة لدى سموه، فقد تم توظيف 1000 من خريجي الجامعات، ويجري العمل على توظيف 1000 باحث عن العمل خلال (2021) من أصل 10 آلاف باحث وباحثة وهم من الخريجين الجدد، وأما البقية فقد تمت دراسة حالاتهم بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وتم تقسيمها إلى 3 مستويات حسب الحاجة، فمنهم من تتوفر لديه وظيفة ويريد استبدالها للأفضل، ومنهم من يستلم راتب تقاعد أو معونة، ومنهم في أعمار تزيد على الـ 40 وهؤلاء أغلبهم من النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات وفي حاجة إلى حل مشاكلهم الاجتماعية، وأما عن المستوى الثالث فهم من الذين لديهم مرتب ولكن بسبب الديون تصعب عليهم الحياة فتكون مساعدتهم في مسألة تسديد الديون».

نصائح

وقدم سموه جملة من النصائح لموظفي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، التي من شأنها خدمة العمل ومن خلال توحيد الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، متمنياً لهم التوفيق والإبداع في أداء مهامهم والسير قدماً في خدمة الشارقة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة تفقد مشروع توسعة وتطوير محطة اللية لإنتاج الطاقة بقدرة 1026 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على 3 مراحل، بقيمة إجمالية 2,050 مليار درهم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتكثيف جهودها وإنجاز المرحلة الأولى بقدرة 345 ميجاوات وتشغيلها في أكتوبر2021.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح من سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حول مراحل المشروع والأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع، وسير العمل فيها، وأبرز المراحل المنجزة.

تنفيذ

واطلع سموه على سير الأعمال من ناحية التصميم والتنفيذ ومراعاة شروط الأمن والسلامة والجوانب البيئية، موجهاً سموه باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وبما يتواكب مع تطور النمو الاقتصادي والحضاري بإمارة الشارقة.

ويتضمن مشروع توسعة محطة اللية إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، وتتكون المحطة من مجموعة لتوليد الكهرباء تشمل: توربينتين غازيين، وغلايتين لاسترجاع الطاقة الحرارية، وتوربينة بخارية واحدة، وبجانب توليد الطاقة الكهربائية، فإن المشروع سيستخدم البخار المنتج في الموقع لتحلية المياه ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، المرحلة الأولى بقدرة 345 ميجاوات وسيتم تشغيلها خلال أكتوبر 2021، والمرحلة الثانية 345 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال شهر يناير 2022، والثالثة بقدرة 336 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال يوليو 2022.

أولوية

وفي هذا الصدد صرح سعيد سلطان السويدي، قائلاً: «إن تطوير البنية التحتية في كافة المناطق بإمارة الشارقة وخصوصاً مشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تعتبر من الأولويات التي تحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، مما يمكن الهيئة من تنفيذ مبادراتها ومشاريعها وأولوياتها بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة لسموه، حيث تعمل الهيئة على دراسة وتحليل الاحتياجات في كافة المناطق وتخطيط وتنفيذ المشروعات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتطوير الشبكات التي تلبي الاحتياجات وتوفر خدمات وفق أفضل المواصفات».

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