محمد بن راشد: الإمارات تدعم الجهود المخلصة لتحقيق الأهداف الوطنية لدول التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ظهر أمس، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الذي سلم سموه رسالة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل توطيد الأواصر الأخوية بين دول وشعوب المجلس.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة، وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ووزير خارجية الكويت أطراف الحديث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز السلام والاستقرار لدولها وشعوبها من خلال التضامن وتضافر كل الجهود المخلصة في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وآمال وتطلعات قادتها وشعوبها. واستذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على جميع المستويات، مشيداً سموه بمناقب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي منذ كان، رحمه الله، وزيراً لخارجية دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف سموه: «أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خير خلف لخير سلف، ونستبشر وشعب الكويت به خيراً وتفاؤلاً لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس ونتمنى له دوام الصحة والسعادة».

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. وحضر اللقاء من الجانب الكويتي، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وبشار علي الدويسان سكرتير أول لشؤون مكتب الوزير.

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