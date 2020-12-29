مخالفات التعرفة المرورية في أبوظبي تصل إلى 10 آلاف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل انه سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي من يوم السبت 2 يناير2021، وحدد أربعة أنواع من المخالفات، تراوح رسومها ما بين 100 و10 آلاف درهم.

وتصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10,000 درهم.

أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما لكل يوم.

وفي حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع الرسوم تبلغ قيمة الغرامة 10,000 درهم. وفي حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو نظام بوابات التعرفة المرورية فإن قيمة الغرامة تبلغ 10,000 درهم.



وعلى المستخدم إبقاء لوحات المركبة واضحة لضمان القراءة الصحيحة من قبل النظام، وتحديث البيانات الشخصية للمستخدم وبيانات المركبة المسجلة في الحساب عند حدوث أي تغيير فيها خلال خمسة أيام عمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز