محمد بن راشد: الإمارات سلمت تعهداتها في اتفاقية باريس للتغير المناخي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سلمت اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي وذلك بتعهدها خفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030 .. التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة.."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز