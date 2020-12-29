تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات كورونا

المصدر: البيان الألكتروني

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية الخاصة بالمستجدات الصحية حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أكدت خلالها ثبوت حالات محدودة من سلالة كورونا الجديدة في الدولة وردت من الخارج، في ضوء ظهور الطفرة الجديدة من الفيروس في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الاحاطة الإعلامية الدكتور عمر الحمادي على ضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد على استمرارية جهود القطاع الصحي والعاملين فيه لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

و استغرص الحمادي بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي في دولة الإمارات في الفترة مابين 23 و29 ديسمبر، تم إجراء أكثر من 900 ألف فحص على مستوى الدولة، وعدد الحالات المؤكدة 8,491 حالة، ليبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1٪؜.

وقال الحمادي: بلغت عدد الفحوصات 20,593,403 فحص يشمل PCR وDPI في كافة مناطق الدولة. كما بلغ إجمالي الإصابات بكوفيد-19 204,369، فيما بلغ عدد حالات التعافي 181,400 حالة وحالات الوفاة 662 نسأل الله الرحمة لهم.

واضاف الحمادي : بفضل رؤية قيادتنا، استطاعت دولتنا بأن تكون مثالا يحتذى به في التصدي للأزمة، وتعاملت مع الوباء باستراتيجية متكاملة مما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيره على جميع قطاعات الدولة.

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