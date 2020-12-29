"الصحة" توفر خدمة اعتماد اللجنة الطبية المختصة لطلب التقاعد أو العجز الطبي

المصدر: وام

اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفيرها خدمة اعتماد طلبات التقاعد أو العجز الطبي بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة حيث تتيح هذه الخدمة اعتماد طلبات التقاعد أو إصابة العمل أو إصابة في العمل المهني أو العجز عن الكسب.

ويستفيد من هذه الخدمة أي موظف في إحدى الوزارات والهيئات الاتحادية أو الدوائر الحكومية المحلية أو القطاع الخاص المؤمن عليه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث يتم توجيه رسالة من جهة العمل بحالة العاملين في القطاع الحكومي أو الدوائر الحكومية والهيئات إلى مكتب اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن خدمة اعتماد طلبات التقاعد أو العجز الطبي تتم بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بهدف اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب صحية بناء على معايير طبية معتمدة ولا يمنح تحت أي ظرف أو سبب إلا للحالات المستحقة فقط ويتم النظر فيها بكل حيادية .. موضحا أن اللجنة الطبية المختصة تتكون من أطباء استشاريين مواطنين ذوي خبرة في التخصصات الطبية ومهامها النظر بالتحويل إلى التقاعد المسبب مرضيا والتحويل إلى وظيفة أخرى.

ولفت إلى أن سلطة اللجنة الطبية بالوزارة تناط بلجنة يتم تشكيلها واعتماد أعضائها بقرار من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفق الأصول المرعية على أساس وظائفهم أو أشخاصهم وتكون لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

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