متلقو تطعيم «فايزر» لـ«البيان »: الطمأنينة عادت إلينا ولا أعراض للقاح

المصدر: دبي ــ عماد عبد الحميد

تشهد المراكز المخصصة في هيئة الصحة بدبي لتطعيم «كوفيد 19»، ولليوم الثاني على التوالي، إقبالاً كبيراً من الفئات المحددة للمرحلة الأولى من الحملة.

«البيان» تواصلت مع عدد ممن تلقوا اللقاح حيث أكدوا عدم ظهور أي أعراض، وعدم شعورهم بأي آلام أو مضاعفات، وقالوا: إن الطمأنينة عادت إليهم بعد عام صعب، وأضافوا أنهم ينتظرون الحصول على الجرعة الثانية بعد 20 يوماً، ليشعروا بأنهم محصنون بالكامل. وقالوا إن معنوياتهم ارتفعت كثيراً، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن المعلومات والشائعات المضللة، التي تتناقلها بعض المواقع.

ويعد لقاح «فايزر»، من أكثر اللقاحات أماناً، حيث وصلت نسبة المأمونية فيه إلى 95 %، وفقاً لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

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