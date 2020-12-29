19 دولة تستفيد من مشاريع مبادرة «20 في 2020»

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

في إطار جهودها لتوفير حلول مستدامة لمجتمعات مختلفة حول العالم. أعلنت مبادرة «20 في 2020» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات، عن تنفيذ أحدث مشاريعها في منطقة «بالاو لاو سيلاتان»، بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية بإندونيسيا، والذي يهدف إلى تمكين نحو 20700 شخص من مجتمع الصيادين الكبير في المنطقة، من الحصول على حلول الطاقة، ومصابيح شمسية غير متصلة بالشبكة.

وأنجزت مبادرة «20 في 2020»، حتى الآن، ثمانية مشاريع، شملت تقديم حلول في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، في دول كمبوديا ومدغشقر ومصر والأردن ونيبال وتنزانيا وأوغندا.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من المبادرة، بتنفيذ مشروع مستدام في كوستاريكا، على أن تشمل المرحلة الثانية، تنفيذ مشاريع مستدامة في 10 دول جديدة.

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