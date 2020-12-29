محمد بن راشد يوجه بتمديد التأشيرات لجميع السياح شهراً إضافياً بلا رسوم

المصدر: دبي ــ وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتمديد التأشيرات السياحية لكل السياح، الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر إضافي، ومن دون أية رسوم حكومية، وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك تسهيلاً على زوار الدولة من كل أنحاء العالم، الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

هذا وتم توجيه كل الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات، خلال الفترة المقبلة على زوار الدولة، والسياح ومراعاة كل الظروف، التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع كل الجهات المعنية، لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.



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