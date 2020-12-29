«محمد بن راشد للفضاء» يطور قطاعات الصناعة محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

أفادت مجلة «سبايس واتش.غلوبال» المتخصصة بالفضاء أن مركز محمد بن راشد للفضاء يستخدم خدمات السحابة الأرضية لـ«خدمات أمازون ويب»، بهدف دعم وتطوير قطاعات الصناعة في الإمارات، وجميع أنحاء العالم.

وأشار موقع المجلة الصادرة في سويسرا إلى أنه عندما اندلعت حرائق الغابات في أنحاء شمال ووسط كاليفورنيا في أغسطس، كان القمر الصناعي «خليفة سات» على بعد 613 كيلو متراً فوق سطح الأرض يراقب ما يجري. وهذا القمر الصناعي الذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، التقط صوراً يمكن أن تساعد الوكالات الحكومية والمستجيبين الأوائل للحدث في مراقبة الحرائق المدمرة، وتقييم تأثيرها.

أولوية

ولفتت المجلة إلى أن مركز محمد بن رشاد للفضاء، باستخدام البيانات من الأقمار الصناعية الإماراتية، كما التطبيقات المختلفة المتعلقة بعلوم الفضاء، يطور علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاعات صناعية مختلفة، وأن دولة الإمارات، التي تعطي الأولوية لعلوم الفضاء والبحث العلمي في المنطقة تستخدم الصور المرسلة من أقمارها الصناعية للأرض لدعم منظمات متعددة، حيث يجري استخدام تلك البيانات في دعم إدارة الكوارث الطبيعية وتحديثات مهام الإنقاذ ودعم مراقبة الصحة البيئية وتخطيط الأراضي.

ويعد «خليفة سات»، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018، أول قمر صناعي في مدار أرضي منخفض يجري ابتكاره وبناؤه وإنتاجه بالكامل في الدولة على يد فريق من المهندسين الإماراتيين المهرة، وهو قمر صناعي لرصد الأرض يعمل بالاستشعار عن بعد، ويدور حول الأرض كل 98.1 دقيقة، ويوفر صوراً عالية الدقة من الأقمار الصناعية تساعد في مراقبة الظروف الحرجة على الأرض، كالجفاف وحرائق الغابات، حسب وصف المجلة، التي نوهت بهذا القمر، الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الفضائية ومجال التصوير.

مراقبة

وتابعت المجلة «أن مركز محمد بن راشد للفضاء يستخدم محطة «خدمات أمازون ويب» الأرضية لربط بيانات مراقبة الأرض من «خليفة سات» جنباً إلى جنب مع استخدام تخزين «خدمات أمازون ويب»، وقدرات الحوسبة لنقل صور الأقمار الصناعية بسرعة، بحيث يكون لدى المستجيبين الأوائل المعلومات القابلة للتنفيذ التي يحتاجون إليها لمساعدتهم على حماية وإنقاذ الأرواح البشرية والموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، نقلت عن المهندس عدنان الريس، مسؤول المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، قوله: «يعتبر «خليفة سات» من أكثر الأقمار الصناعية تقدماً في مجال تصوير الأرض في المنطقة، ولعب دوراً مهماً في توفير صور عالية الدقة لعدد من المنظمات في جميع أنحاء العالم. وباستخدام المحطة الأرضية لـ«خدمات أمازون ويب» كان بمقدورنا تحميل بيانات الأقمار الصناعية بتكلفة ووقت مخفضين، ما أتاح لنا التحويل السريع للتحليل والرؤية لعملائنا. ونتطلع إلى تحسين خدماتنا بشكل أكبر من خلال هذه الشراكة وتوسيع نطاق عملياتنا لتقديم قيمة لعملائنا».

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