جمعية الصحفيين تنعى محمد النزوري

المصدر: (دبي - البيان)

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية محمد إبراهيم النزوري، المصور الصحفي بوكالة أنباء الإمارات سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. ويعد الراحل من الرعيل الأول من المصورين الصحفيين بالدولة، ومن الذين أبدعوا مع بدايات قيام دولة ‫الإمارات، وأن إخلاصه وتفانيه وتميزه في العمل جعله يحظى باحترام وتقدير الجميع.

وبدأ مشواره المهني في الدولة عام 1979مصوراً في صحيفة الاتحاد، ومجلة زهرة الخليج، ثم انتقل للعمل في وزارة الإعلام والثقافة، ووكالة أنباء الإمارات، وتم انتدابه مصوراً في ديوان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتصوير اجتماعات مجلس الوزراء وتصوير الكثير من زيارات ضيوف الدولة.

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