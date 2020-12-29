مجلس الإمارات للتغير المناخي يبحث حلول التحديات البيئية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة في هذا العام، والذي عقد افتراضياً بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد معالي الدكتور بلحيف النعيمي «أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس مع أعضائه تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والتنسيق فيما بينها جميعاً للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال مناقشة الموضوعات التي من شأنها إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات، ووضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

نقاط

وتضمن اجتماع المجلس الاطلاع على آلية انعقاده للعام المقبل 2021 وتم اعتمادها، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على أهم النقاط المطروحة في التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات ضمن متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، والذي حدد من خلاله جهود الدولة في خفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي.

كما اطلع أعضاء المجلس على السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات والتي تم إطلاقها أخيراً وتستهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.

وقال الدكتور بلحيف النعيمي: «إن الوزارة أعدت السياسة بالتعاون مع كافة شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، بعد دراسة واعية ومتأنية للوضع البيئي الراهن في الدولة، والضغوط والتحديات المتوقع مواجهتها مستقبلاً، وبما يتواكب مع أهداف مئوية الإمارات».

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