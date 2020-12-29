«مورو كهرباء دبي» يُطلق خدمة سحابية تعزّز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة والمنبثقة من مبادرة «دبي X10»، عن إطلاق خدمة مورو السحابية «Moro Cloud»، الآمنة والمرنة وفائقة القدرة على التوسع والتطور، حيث سيتم تقديمها من خلال مراكز البيانات التابعة لمورو والتي تشمل أول مركز بيانات أخضر في المنطقة، وذلك لتعزيز الابتكار.

وتعاونت شركة مورو مع شركة «في إم وير» لتقديم الخدمة التي توفر حزمة من الخدمات السحابية المُدارة والتي تشمل خدمات البنية التحتية السحابية «IaaS»، وخدمات وحدة معالجة الرسومات «GPUaaS»، وخدمات كوبيرنيتيس «K8aaS»، بالإضافة إلى خدمات إدارة مراقبة الامتثال والمخاطر.

رؤية

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في مورو بتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقطب عالمي في مجال التكنولوجيا الرقمية، عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتوفير أحدث المراكز والحلول المتطورة. ونعمل لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تعاملها مع احتياجات الأعمال المتطورة واعتماد التكنولوجيا المتقدمة بشكل أكبر وسط بيئة رقمية متسارعة، حيث تتلاءم خدمة مورو السحابية الجديدة تماماً مع متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم التشغيلية».

ميزات

وأضاف: «يمكن للمتعاملين الآن الاستفادة من الميزات المتنوعة التي تقدمها خدمة مورو السحابية، بدءاً من قابلية التوسع وزيادة الاعتمادية والأمان إلى القدرة على حساب التكاليف المتوقعة. ونثق بأن الخدمة ستمكن المؤسسات الآن أكثر من أي وقت مضى من تعزيز رحلة تحولها الرقمي».

خبرة

وقال أحمد عودة المدير الإقليمي في شركة «في إم وير»: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة مورو لتقديم الخدمات السحابية من خلال مراكز البيانات التابعة لمورو والتي تشمل أول مركز بيانات أخضر في المنطقة. إن خبرتنا المتخصصة بجانب الكفاءة التقنية لشركة مورو ستكون بمثابة فرصة نمو كبيرة للمتعاملين لتوسيع نطاق حلولهم الرقمية. ونحن نقدر شركة مورو كشريك لنا ونثمن جهود فريق عمله في التعاون معنا لزيادة قدراتنا المشتركة لتقديم الخدمات».

مزايا

يتيح السوق السحابي الخاص بشركة مورو للمتعاملين نشر التطبيقات وإدارتها، ما يساعد على تسريع اعتماد الأنظمة الجديدة. ويوفر المركز أيضاً حلولاً جاهزة للتشغيل يسهل استخدامها من قبل المطورين والقائمين على الإدارة.

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