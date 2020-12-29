مركز «تريندز» يعزز شراكاته العلمية مع مراكز بحوث دولية

المصدر: أبوظبي-البيان

استطاع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» خلال العام 2020 أن يعزز من شراكاته العلمية مع كبرى مراكز البحوث والدراسات الدولية، وإبرام مذكرات تعاون معها في مجالات إعداد البحوث والدراسات وتنظيم الفعاليات المشتركة، من ندوات ومؤتمرات ومنتديات علمية ومحاضرات، حول مجمل القضايا التي تهم دول المنطقة والعالم. وقد بلغ عدد هذه الشراكات حوالي 37 تنوعت ما بين مذكرات التفاهم والتعاون مع أهم مراكز البحوث والدراسات والتفكير في المنطقة والعالم.

شراكات

وبهذه المناسبة أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام مركز«تريندز للبحوث والاستشارات»، أن توجه المركز نحو تعزيز شراكاته البحثية والعلمية مع كبرى وأهم مراكز البحوث والدراسات في العالم يأتي من منطلق حرصه على الانفتاح على حركة البحث العلمي العالمية، وتعزيز التواصل الفكري والعلمي مع مختلف مراكز البحوث الدولية، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار العلي إلى أن التطورات التي شهدتها البيئتان الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة أفرزت تحديات متعاظمة، تتطلب معها التعاون بين مراكز البحوث والتفكير من أجل إعداد دراسات متخصصة حولها، وتقديم رؤى أدق وأعمق لهذه القضايا والتطورات.

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