الإمارات.. دعم لا محدود لدول وشعوب العالم في التصدي للأوبئة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كثف «أطباء الإمارات» المهام الإنسانية لمواجهة الأمراض الوبائية والمزمنة من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية بإشراف فرق طبية تطوعية من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان والتي ساهمت بشكل فعّال في دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة الأمراض الوبائية تحت شعار «لا تشلون هم»، وفي إطار حملة زايد الإنسانية العالمية وبمتابعة وزارة الصحة السودانية، والتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء أن الإمارات تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للتأهب للأوبئة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 ديسمبر من كل عام، بهدف إذكاء الوعي العام بأهمية تعزيز التدابير الوقاية من الأوبئة والتأكيد على أهمية الشراكة والتضامن الدولي في مواجهتها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تعمل على استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من خدمة الإنسانية.

وقال: «والعالم يحتفل بهذه المناسبة التي تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأوبئة، تسطر الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود أروع النجاحات في التصدي لمختلف الأمراض والأوبئة وتمد يدها لمساعدة العالم في التصدي لهذه الأوبئة، وقد نجحت الإمارات في إيصال مساعداتها الصحية والإنسانية إلى أكثر من 115 دولة في العالم منذ بداية جائحة كورونا ما كان له بالغ الأثر في مساعدة هذه الدول والشعوب في التصدي للجائحة والتغلب على التحديات ».

مبادرات إنسانية

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية العالمية لأطباء الإمارات قدمت دوراً محورياً في تعزيز البرامج الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات طبية وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية ضد العديد من الأمراض الوبائية في العالم من خلال إدارة وتشغيل أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التخصصية في شتى بقاع العالم، والتي استطاعت في العشرين سنة الماضية من الوصول إلى

ما يزيد على 25 مليون شخص وإجراء ما يزيد على 20 ألف عملية جراحية للفقراء بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانية انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني مبادرات إنسانية وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتمكين الشباب في خدمة المجتمعات.

توسع

وقال سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري: نعمل حالياً على توسيع المناطق الجغرافية لعمل المستشفى الميداني لتغطية جميع المناطق بالتنسيق والتعاون مع سفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات الطبية والدوائية إلى مستحقيها من المرضى، مؤكداً أن المستشفى الإماراتي السوداني الميداني لن يدخر وسعاً في سبيل تلبية كافة الاحتياجات الطبية التطوعية التي تتطلبها الساحة السودانية حالياً.

مشاركة

تشارك العديد من المؤسسات والهيئات الصحية والتطوعية والخيرية الإماراتية والسودانية في الحملة، منها مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وجمعية الإحسان الخيرية والمركز السوداني للتطوع وأطباء الإنسانية العالمية.

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