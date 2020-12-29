شرطة رأس الخيمة تناقش مشروع التطبيق الذكي مع شركة «ساعد»

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

ناقشت شرطة رأس الخيمة، مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، تطبيق مشروع تطبيق ساعد، الذي يدعم عملية التخطيط الذكي للحوادث البسيطة، ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أفضل النتائج في دعم مؤشر سرعة زمن الاستجابة، إضافة إلى رفع رضا وسعادة المتعاملين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين، بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وترأسه العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد علي النقبي مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، وخالد البلوشي مدير إدارة عمليات الشمال بشركة ساعد للأنظمة المرورية، وعدد من الضباط والمعنيين.

وتم خلال الاجتماع، طرح ومناقشة مشروع تخطيط الحوادث البسيطة عبر تطبيق ساعد الذكي، الخدمة التي تمتاز بالسهولة والسرعة، حيث تتيح للمُبلِّغ أن يجري عملية التخطيط في حال تعرضه لحادث بسيط، بشكل مباشر من موقع الحادث، عبر التطبيق، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، والإجراءات لاستكمال بياناته، وتحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، بالإضافة إلى رفع تفاصيل وصور الحادث، والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق معدودة، لينتهي في الإجراء بتأكيد استلام الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز ضبط أمن الطرق، والسلامة المرورية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

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