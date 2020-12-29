ارتفاع مؤشر إدمان الإناث خلال السنوات الأخيرة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن الربع الأول من العام الجاري شهد إدراج 150 نوعاً جديداً من المخدرات عالمياً وهو ما يعني أن هناك سرعة كبيرة في خلط مواد جديدة واستحداث مخدرات مصنعة بأسماء وأشكال مختلفة إضافة إلى تنوع طرق الإخفاء والتهريب بشكل كبير، وسنوياً يتم حجب 50 موقعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات، لافتاً إلى أنه رغم جهود الدول في المكافحة إلا أنه معروف عالمياً أن ما يتم ضبطه لا يشكل سوى 20% من هذه التجارة فقط.

زيادة

وقال العقيد الخياط إن هناك زيادة في مؤشر عدد الإناث المدمنات مؤخراً نتيجة التغير الكبير في الحياة في السنوات الأخيرة من حيث الانفتاح حيث تم رصد عدد كبير من الحالات لفتيات يسافرن فيها برفقة صديقاتهن خارج الدولة بدون رقيب أو اصطحاب أحد من الأهل الناضجين، إضافة إلى سرعة انتشار الانترنت الذي وفر نوعاً من الارتباك في المجتمع عبر انتشار بيع المخدرات عبر الانترنت وانتشار الطابعات ثلاثية الأبعاد التي قد تمكن من تصنيع المخدرات في المنزل من مواد معينة.

حالات

وأشار عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي إلى أنه ضمن الحالات التي وردت للمركز حالة فتاة كانت مدمنة على الكحول أفادت أنها تحصل على المواد الكحولية من الانترنت وأن العلبة تصل إليها إلى المنزل مستغرباً كيف تدخل الفتاة البيت شيئاً كهذا دون أدنى رقابة من الأهل، منوهاً إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من تجار ومروجي المخدرات من 18 إلى 35 سنة وعدد من المدمنين يلقون حتفهم بسبب جرعات زائدة من المخدرات.

استمرارية

أكد العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن عدد مرات الاستفادة من المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات غير محدودة إذا كان ضمن خطة علاجية مدروسة حتى في حالات العودة إلى الإدمان.

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