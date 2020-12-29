خطة طوارئ للتعامل مع الأمطار في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين: «أن البلدية وضعت خطة طوارئ مسبقة عند نزول الأمطار لضمان التجهيز المثالي ومجابهة أي حوادث متوقعة وذلك بالتنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة لتتكفل كل منها بالمهام المنوطة من صيانة معدات وآلات وإعداد فرق عمل وتكليف عمال لتنظيف فتح المصارف وتفريغ المصافي الداخلية من أي رمال أو مهملات قد تكون تراكمت بها».

وبين أن البلدية بدأت باكراً استعدادها لموسم الأمطار انطلاقاً من سعيها لتوفير الحياة الآمنة للسكان الذين يعيشون في كنف الإمارة وتوفير كافة مقومات السلامة لهم واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور، حيث باشرت الفرق المختصة في البلدية بتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في كافة مناطق إمارة أم القيوين».

متابعة

وقال مدير قطاع النقليات والخدمات العامة «إن الإدارة العليا تتابع عن كثب كافة الاستعدادات التي تقوم بها القطاعات المختلفة في البلدية لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع وضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم وحفاظاً على الشكل الجمالي للإمارة، لافتاً إلى أن البلدية نفذت عدداً من الحملات لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالإمارة».

وبين أن الدائرة تحرص على التنسيق الدائم مع الجهات المختصة عند هطول الأمطار سواء على المستوى الميداني أو الإعلامي بما يضمن إنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة.

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