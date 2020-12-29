8007 عينات مياه فحصها «مختبر كهرباء الشارقة» للتأكد من الجودة 2020

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن متوسط المعدل الشهري لعدد عينات المياه التي يتم فحصها للتأكد من جودة المياه في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية تتراوح بين 550 إلى 650 عينة شهرياً حيث أشارت إحصائية للهيئة إلى ارتفاع عدد عينات المياه التي تم فحصها في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية ليصل إلى 8007 عينات مياه منذ مطلع العام الحالي وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين بجودة عالية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

تقنيات

وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة:«إن الهيئة ستتابع أحدث التقنيات لفحص جودة المياه والعمل على تطبيقها وتطوير مختبر جودة المياه واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية».

وأكد أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر حيث تم زيادة عدد نقاط الحصول على العينات في شبكة مدينة الشارقة والتي بلغت 55 نقطة في مختلف المناطق.

مراقبة

وأفاد المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية بأن مختبر إدارة محطات المياه والتحلية هو أحد مختبرات الهيئة الفنية حيث يوجد بالهيئة 6 مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتى وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها عن 3500 كيلومتر والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

مهام

وأوضحت فاطمة الأميري فني مختبرات بالهيئة، أن مهام المختبر تتمثل في مراقبة جودة المياه في شبكة مدينة الشارقة وفحص عينات المياه بجميع مصادرها كمياه التحلية في خطوط النقل والتوزيع وملاحظات المشتركين عن جودة المياه وفحص مياه حقول الآبار بشكل دوري.

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