«أبوظبي للجودة» يفحص متبقيات الهرمونات في المكملات الغذائية والأدوية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خدمة «فحص متبقيات الهرمونات في الأدوية والأغذية والمكملات الغذائية» لدعم شركائه من الجهات الرقابية والقطاع الخاص.

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «إن المختبر طوّر قدرات فحص متبقيات الهرمونات في أنواع محددة من المواد الغذائية والأدوية الطبية والمكملات الغذائية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وسلامة وسعادة المجتمع في إمارة أبوظبي، واستكمال مسيرة الإبداع التي ينتهجها المجلس، من خلال توفير الخدمات التي تعزز صحة وسلامة المستهلك، إذ إن نوعية وسلامة الغذاء والدواء يلعبان دوراً مهماً ومباشراً في صحة المستهلك، فإضافة قدرة فحص متبقيات الهرمونات في المواد الغذائية والأدوية الطبية والمكملات الغذائية يسهم في دعم مبادرات شركاء المجلس من الجهات التنظيمية والرقابية في التحقق من سلامة الغذاء والدواء المتداولين في أسواق إمارة أبوظبي».

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وأضاف المعيني: «إنه تم تحديد القائمة الأولية من الهرمونات، التي يتم فحصها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شريك المختبر الاستراتيجي، حيث تضم القائمة فحص متبقيات هرمونات «ديكساميثازون، والتستوستيرون، والبروجستيرون، وأسيتات ترينبولون، ميلينجيستيرول، وإستراديول، وزيرانول»، وذلك لأن هذه الهرمونات تعتبر الأكثر استخداماً في المنتجات الغذائية، وأيضاً من قبل الرياضيين، ووجودها يسبب مشاكل صحية كثيرة».

وأكد أن خدمة الفحوصات الجديدة فعّالة حالياً، وتعتمد على أحدث الأجهزة المخبرية وأكثرها تطوراً في هذا المجال لتقديم أدق النتائج بسرعة وكفاءة عاليتين.

وقالت الدكتورة مريم حارب السويدي المديرة التنفيذية لقطاع الرقابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نقدر الجهود المبذولة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في سعيهم لتلبية احتياجات وطلبات الجهات الحكومية من خدمات الفحص المخبري، ومنها تطوير فحص متبقيات الهرمونات، وذلك انطلاقاً من الشراكة المميزة والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجلس».

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