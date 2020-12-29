لا مخالفات تخييم في مناطق الفجيرة السياحية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة لـ«البيان»، عن أنه في إطار حملاتهم الميدانية للتحقق من التزام كافة أفراد المجتمع بقرار عدم إقامة المخيمات بمختلف أنواعها بما فيها الخيم والكرفانات وغيرهما في كافة المناطق بالمدينة خلال الفترة الحالية، الصادر من فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لم يتم تسجيل أية مخالفات حول الأمر، ما يؤكد وعي الجمهور والتزامهم بالتعليمات الصادرة».

وأوضح أن مناطق الجذب السياحي بمدينة دبا الفجيرة تتضمن 26 كرفاناً لبيع الأطعمة والمشروبات لما تمثله المدينة من وجهة سياحية مهمة لعدد كبير من الزائرين والسائحين والمقيمين في الدولة، حيث تحرص البلدية على القيام بحملات نظافة بشكل دوري ومستمر لإزالة المخلفات الموجودة، وقال «إن البلدية وضعت لوحات إرشادية بعدم رمي المخلفات للمحافظة على المنظر العام للمنطقة، وتم عمل لوحات لعدم التخييم على البحر ليتسنى للجميع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية».

وأشار اليماحي إلى أنه تم إعداد برنامج عمل مكثف لتنظيم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على محال الأغذية والمحال المعنية بالصحة العامة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وأيضاً على عربات بيع المواد الغذائية في منطقة الفقيت، خلال موسم الشتاء، للتأكد من استيفائها وتطبيقها جميع الاشتراطات الصحية.

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