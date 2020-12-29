«طرق دبي» تطلق خطين جديدين للحافلات لتغذية محطات مترو مسار 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عزمها إطلاق خطين جديدين للحافلات العامة مطلع يناير المقبل، الأول «F45»، والذي ينطلق من محطة مترو الفرجان، ويصل إلى منطقة ديسكفري جاردنز، وبزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في أوقات الذروة. وينطلق الخط الثاني «F56» من محطة مترو دبي للإنترنت، ويصل إلى محطة مترو الخيل، وبزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

وأكّد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن خطّي الحافلات «F45» و«F56» سيشكلان إضافة مهمة لمسار 2020 لمترو دبي، الأمر الذي يجعل التنقّل عبر وسائل المواصلات العامة في الإمارة الخيار الأمثل للسكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من جميع أنحاء العالم.

وقال شاكري: «سيتم في التاريخ نفسه كذلك إلغاء خطين آخرين للحافلات العامة، وهما الخط «85» المنطلق من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ويصل إلى ديسكفري جاردنز، والخط الثاني «F42» المنطلق من محطة مترو ابن بطوطة، ويصل إلى ديسكفري جاردنز».

جدولة

وفي السياق ذاته، أجرت مؤسسة المواصلات العامة عدداً من التغييرات في الـ 27 من الشهر الجاري، منها تعديل في زمن الرحلات لعدد من خطوط الحافلات العاملة في دبي، وتغيير جداول عدد آخر منها.

آراء

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الاهتمام بمقترحات وآراء الجمهور من مختلف شرائح المجتمع في ما يتعلّق بتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة، وتُجري المؤسسة من وقت لآخر استطلاعات ميدانية، يستطيع من خلالها مستخدمو وسائل المواصلات العامة الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، التي يمكنهم إيصالها عبر الموقع الإلكتروني، والقنوات الذكية للهيئة.

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