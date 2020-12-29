«توصيل» تستجيب لطلب المتعامل خلال 15 دقيقة

المصدر: (دبي - وام)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين جاهزية أسطول مركبات خدمة «توصيل» البالغ عددها 450 مركبة لتقديم الخدمات السريعة والمتميزة في المكان الذي يحدده المتعامل الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة المجانية خلال 15 دقيقة من طلب الخدمة.

وتوفر «توصيل» في المرحلة الحالية الخدمات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها والخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وهي الخدمات ذاتها التي تقدمها مراكز «تسهيل» و«تدبير» و«توجيه» في كافة إمارات الدولة فضلاً عن توفير خدمات وزارة العدل في إمارة الشارقة، حيث يمكن للمتعامل طلب الخدمة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء من السبت إلى الخميس .

وقال عبدالرحمن المعلا مدير إدارة مراكز الخدمة في الوزارة: إن مركبات «توصيل» مجهزة بأحدث التقنيات الذكية والإلكترونية بما يمكنها من تحقيق الاستجابة السريعة للمتعامل لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز