الأعراس الجماعية تؤسس لـ 10 آلاف أسرة مستقرة خلال 22 عاماً

المصدر: دبي- نورا الأمير

أسست الأعراس الجماعية منذ انطلاقها عام 1998 نحو 10 آلاف أسرة مستقرة ومتماسكة، بحسب وزارة تنمية المجتمع خلال 22 عاماً، وتعد الأعراس الجماعية، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع في مختلف إمارات الدولة إحدى أهم المبادرات المجتمعية النوعية الرامية إلى دعم الشباب المقبل على الزواج، وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في استقرارهم، وترسيخ روابط التكافل وجعل المجتمع متماسكاً ومستقراً.

وتنظم الوزارة هذا النوع من الأعراس على مستوى إمارات الدولة السبع لخفض تكاليف الزواج ودعم المقبلين على تكوين أسر، وترسيخ ثقافة عدم الإسراف المبالغة والمغالاة في حفلات الزفاف لصالح بناء أسر مستقرة، إضافة إلى سعي الوزارة الدؤوب نحو تشجيع زواج المواطنين من مواطنات لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، وهو ما تؤكده الأعراس الجماعية دائماً.

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني دولة الإمارات، ولا تنطبق عليه شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج، ولم يسبق له المشاركة في حفل زفاف جماعي، فيما يتطلب من الراغبين في الاستفادة من الخدمة بطاقة هوية لكلا الزوجين، ونسخة من عقد الزواج الصادر من المحكمة المختصة، ونسخة من خلاصة القيد تتضمن اسم الزوج والزوجة، وشهادة راتب تفصيلية للزوج تتضمن جميع العلاوات.

تمكين

وتعمل المبادرة الوطنية المهمة على تمكين شباب الوطن من بناء أسرة وتقليل تكاليف الزواج، وهي متاحة للشباب المواطن ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في مثل هذه الأعراس، تشجيعاً لتحقيق الاستقرار الأسري وتماسك النسيج العائلي، وحث المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية باعتبارها من الوسائل المهمة، التي تحد من الإسراف والمغالاة.

برنامج

وتنظم الوزارة برنامج إعداد للمقبلين على الزواج وهو عبارة عــن دورة تدريبيــة متكاملــة، تتكــون مــن خمســة محاور، تتنــاول الحديث في جميــع جوانــب الحياة الدينيــة، النفســية، الاجتماعية، الأســرية، والاقتصادية ولكل محور عنوانـه وأهدافـه، حيـث يتـم مـن خلالها عـرض وسـائل التغيـر الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج مــع إمكانيــة تطبيقهــا والانتفاع بهــا ومحاولة تجاوز التحديــات، التــي يواجهها الأزواج.

ويتــم تقديمها في جميـع إمـارات الدولـة عـن طريـق محاضرين ومرشـدين اجتماعيــين متخصصين في التوعيــة الأسرية، ويُعطــى للمشــارك حريــة اختيــار مــكان الــدورة بأي مــن إمارات الدولة حســب رغبتــه، وقد تم تنفيذ 32 دورة استفاد منها 4952 شخصاً خلال العام الماضي.

إحصاء

جاء ترتيب المستفيدين من المنح المالية للزواج العام الماضي بواقع 866 في العاصمة أبوظبي، و312 في دبي، في الشارقة 476 وعجمان 120 والفجيرة 272 وأم القيوين 39 ورأس الخيمة 295 بإجمالي 2380 منحة، بينما شارك في الأعراس الجماعية في العام الماضي 179 شخصاً منهم 140 رجلاً و39 من النساء.

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