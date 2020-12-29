فحص عينات العسل مجاناً في «مهرجان حتا»

المصدر: دبي - وائل نعيم

وفرت بلدية دبي خدمة الفحص المجاني لعينات العسل لزوار «مهرجان حتا للعسل»، خلال دورته الخامسة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري وتستمر فعالياته 7 أيام.

وقال المهندس أمين أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي إن 4 محللين متخصصين ومعتمدين يقومون بإجراء الفحوصات الخاصة بالعسل في المهرجان لكل من يريد الشراء، وتتضمن كل عينة 4 فحوصات مخبرية تتعلق بالحموضة والرطوبة والسكريات وجودة العسل.

جودة المنتج

وأضاف: «على مدار أيام المهرجان يمكن لأي مستهلك يشتري العسل ويرغب بفحص العينة للتأكد من جودة المنتج عليه أن يأتي للمختبر وأخذ عبوة نوفرها مجاناً ويذهب للبائع ويأخذ منه عينة لفحصها ثم نقوم نحن بفحص هذه العينة وخلال 30 دقيقة تظهر النتيجة، لافتاً إلى أن هذه الخدمة أسهمت في رضا وسعادة التجار والمتعاملين الذين يريدون التأكد من جودة المنتج ومطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بهذا المنتج والحصول على العسل الطبيعي».

وتابع: «يتم فحص العينات من خلال أجهزة وتقنيات متطورة وعالية الدقة، مما يسهم في دعم ترويج وتسويق المنتج المحلي ذي الجودة العالية، لافتاً أن القدرة الاستيعابية للمختبر تبلغ أكثر من 100 فحص يومياً».

40 عينة

وقالت مها الهاجري مدير قسم مختبرات الأغذية والبيئة في مختبر دبي: «تم فحص 40 عينة في اليوم الأول، بينما شهد اليوم الثاني من المهرجان إقبالاً أكبر».

نِسب

أكدت مها الهاجري أنه يتم فحص عينات العسل طبقاً للمواصفة القياسية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي تشير إلى نسبة المكونات في أصناف العسل، حيث إن الحد الأقصى للرطوبة في عسل رحيق الأزهار المتنوعة يجب أن لا يتجاوز الـ20%، وفيما يتعلق بالسكريات المختزلة «مجموع الفركتوز والجلوكوز» يبلغ الحد الأدنى 60 غراماً في كل 100 غرام، وأما الحد الأقصى للسكروز فيجب أن يكون 5 غرامات في كل 100 غرام».

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