إنجاز محطات تغطية «إكسبو دبي» حسب الخطة الزمنية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد منصـور جمعة بوعصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي لـ «البيان»، أنه تم إنجاز وتشغيل معظم المحطات الخاصة بتغطية «إكسبو دبي»، حسب الخطة المعدة مسبقاً، وأن غرف العمليات والمراقبة، ستكون جاهزة للعمل بشكل كامل في أبريل المقبل، وأنها ستعنى بمتابعة كافة عناصر الشبكة ومعداتها وتطبيقاتها وأمنها على مدار الساعة، من خلال رصد أي تنبيهات بمختلف المستويات، والتصدي لأي هجمات أو مخاطر قبل وقوعها.

تغطية مثالية

وأوضح أنه تم المضي قدماً في إنجاز الأعمال الإنشائية المتعلقة بالمحطات، كما هو مقرر زمنياً، ويتم حالياً إعداد وتشغيل مختلف التطبيقات والحلول الخاصة بتغطية مثالية للحدث، للتمكن من إطلاقها مع حلول أكتوبر 2021، حيث ستوفر شركة «إشارة»، التابعة للمؤسسة، والمزود الرسمي لأمن الاتصالات في «إكسبو دبي»، خدمة اتصالات آمنة لجميع أجهزة الاتصال المحمولة الموجودة داخل الموقع، على مدار 6 أشهر.

وذكر أن «إشارة»، ستوفر حلول اتصالات آمنة لكل من موظفي الأمن، والمتطوعين، وفريق الاستجابة للطوارئ، أثناء الحدث الأروع في العالم، والاستفادة من أفضل تقنيات أجهزة الاتصالات المحمولة المُشفرة، ويتم تقديم خدمات «إشارة»، لمجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم البنية التحتية في دبي، وتشمل: مطارات دبي، وموانئ دبي الدولية، وشبكة الطرق والمواصلات.

تحدٍ كبير

وقال بوعصيبة: «إن قرار تعديل موعد إكسبو بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، أسهم في إمكانية إعادة جدولة بعض الخطط والأنشطة، خاصة أن الجائحة شكلت تحدياً من ناحية إعادة ترتيب بعض الأولويات والمتطلبات، من قبل بعض الجهات، إلا أن مؤسسة «نداء»، واجهت ذلك بالمرونة والتعاون للعمل على بلوغ كافة الأهداف المرجوة، موضحاً أنه، ومن منطلق طبيعة عمل المؤسسة وشركة «إشارة» في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، فإنهم كثفوا جهودهم لضمان الاستجابة بأفضل مستوى، والتعامل بشكل سلس مع حجم الأعمال التي تطلبتها تلك الفترة لمواجهة «كورونا»».

تواصل

ولفت إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع المسؤولين في «إكسبو»، للتعرف إلى متطلباتهم أولاً بأول، وتلبيتها بالشكل اللائق، حتى يظهر الحدث بالشكل المأمول منه، خاصة في ما يتعلق بمعرفة عدد المستخدمين لشبكة اتصالات «نداء» والجهات الحكومية، للتعرف إلى احتياجاتهم، وتلبيتها خلال فترة تنظيم إكسبو، وبيّن أنهم وضعوا خططهم الخاصة بتقديم الطاقة القصوى لاستخدام الشبكة.

فاعلية واستمرار

وأفاد بأنهم أسهموا مع خط الدفاع الأول، في ضمان استمرارية وفاعلية تغطية شبكة الاتصالات الحرجة في المناطق الحيوية، أو مناطق العزل والحجر، وثكنات العمال، ومراكز العمليات الخاصة بفرق الاستجابة، وغيرها من المواقع التي تم تحديدها، مبيناً أنهم تعاونوا مع شرطة دبي، ودائرة الدفاع المدني، وإسعاف دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومنحهم الأولوية القصوى لتسهيل إجراءاتهم، لإنجاز كافة الخدمات المقدمة، في زمن قياسي، وبجودة ودقة عالية.

وأشار إلى أنه يجري حالياً دراسة تطبيق تقنيات شبكة الجيل الخامس، وأن هناك تواصلاً مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، للنظر في إمكانية توفير ترددات خاصة بهم، مشيراً إلى أنه تم بناء شبكة الجيل الرابع، التابعة لنداء، وتصميمها بطريقة قابلة للتحديث والتطوير، وتلبية احتياجات شبكة الجيل الخامس، كما تم تحليل ودراسة احتياجات الجهات المستقبلية، والحلول والتطبيقات التي من الممكن تشغيلها عبر شبكة الجيل الخامس.

وذكر أنهم أطلقوا أخيراً «كود للعملاء»، وهو عبارة عن مشروع ربط بين الجيل الرابع، وشبكة «التيترا»، نظام الاتصال اللاسلكي الرقمي الخاص بهم، لافتاً إلى أن هذا الكود يعتبر نظاماً هجيناً، يمكن من خلاله ربط الشبكتين على جهاز واحد.

148 محطة

وقال المدير التنفيذي لـ «نداء»: «إن هناك 148 محطة تغطية منتشرة داخل دبي وضواحيها، تتمتع بالكفاءة والفعالية والاعتمادية، حيث يتم تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتخصصة، للمتعاملين، خاصة من المؤسسات الحكومية، وفي ما يخص تغطية منطقة حتا بشبكة نداء، فإنه توجد خطط توسعية لتعميم انتشار كامل الشبكة فيها، وأن مدى التغطية المتوفرة حالياً، وصلت نسبتها 98 %، مشيراً إلى أنه جاري العمل لإنجاز تغطية شبكة الجيل الرابع في المنطقة، بحلول الربع الأول من عام 2021، حيث سيتم توفير تغطية مثالية للطرقات الداخلية والخارجية، والمباني، وكافة الجهات هناك. وتحدث بوعصيبة عن انتشار شبكة الاتصال لتغطي بعض المناطق البحرية وسواحل دبي، مبيناً أن التغطية امتدت لمسافة 70 كيلومتراً داخل السواحل الشاطئية للإمارة، والتي تشهد حركة سياحية كبيرة، ونشاطاً ملحوظاً لحركة المراكب واليخوت، حول الحقول النفطية، وجزر العالم، وديرة، وغيرها من المناطق البحرية.

366 شريكاً

وبيّن أن المؤسسة تخدم شركاءها الذين بلغ عددهم 366 جهة في دبي، وبحلول 2021، سيكون لديهم عملاء جدد لإدراجهم ضمن تغطية شبكتهم، وأنهم يستهدفون تعاوناً كاملاً مع كافة مؤسسات حكومة دبي، من خلال مدها بأجهزة تهتم بالأمن والسلامة، توفر نوعية اتصال متميزة، وتواكب النهج المستقبلي الذي تسعى إليه الإمارات، في ما يخص الذكاء الاصطناعي والتطور الحضري والعمراني، وأن التطور الكبير في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، جعل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة، في ما يتعلق بتوفير شبكة تستطيع نقل البيانات، مهما كان حجمها ونوعيتها، بأقصى سرعة، ما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الموكلة للشركاء.

أمن إلكتروني

أوضح منصور بوعصيبة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع مؤسسة دبي للأمن الإلكتروني، بهدف تعزيز أمن المعلومات للشبكة، وبيّن أن هناك أنظمة لمراقبة أمن الشبكات، ومختلف عناصر الشبكة، مثل المحطات والتطبيقات والأجهزة، وغيرها من المعدات، موضحاً أنه يوجد فريق مختص من «نداء»، وبالتعاون مع «دبي للأمن الإلكتروني»، يدرس ويحلل كافة الاحتياجات الأمنية، ومن ثم تحديد الثغرات والفجوات للعمل على الحد منها، أو تقديم مقترحات مجدية للتصدي لها.

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