اتخاذ كافة الاحتياطات للتصدي للهجمات السيبرانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد مجلس الأمن السيبراني، أنه يواصل العمل بالتعاون مع الفرق الأمنية في الدولة، في متابعة البنية التحتية والأنظمة الرقمية باستمرار، ويأخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات، والتصدي للهجمات السيبرانية التي حدثت في الآونة الأخيرة عالمياً.

ودعا المجلس المؤسسات كافة في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من الفرق الأمنية في الدولة، بهدف التصدي لهذا النوع من الهجمات، كما يوصي المجلس بضرورة الإسراع في إجراء التحديثات اللازمة للأنظمة المتأثرة، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الأنظمة والشبكات. وفي حال الاشتباه بوقوع حادثة أمنية، يدعو المجلس الجهات إلى التواصل مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT أو الفرق الأمنية المعنية، مؤكداً استعداده التام لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لأي جهة متضررة أو تحتاج إلى المشورة والدعم.

وأشار المجلس إلى الهجمات السيبرانية التي حدثت في الآونة الأخيرة وتعرض شركة SolarWinds خلال الأيام الماضية لهجوم سيبراني متقدم، أدى إلى نشر تحديث ملغوم لنظام SolarWinds Orion يحتوي على برمجيات خبيثة، حيث قامت بعض الجهات بتنزيل ذلك التحديث، مما تسبب في حدوث اختراق لمجموعة من المؤسسات والشركات حول العالم.

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