ذياب بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الشيخة فاطمة للتميز

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة العليا لبرنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، والتي تشكلت مؤخراً بقرار من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأعرب سموه، في الاجتماع الافتراضي، الذي حضره جميع أعضاء اللجنة، عن سعادته بالثقة الغالية، التي منحتها له سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لرئاسة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي في دورته السادسة، وشكر أعضاء اللجنة على وقتهم وجهودهم تجاه هذا البرنامج، وأشاد بنجاح البرنامج في دوراته السابقة في نشر الوعي بمبادئ الذكاء المجتمعي، وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية.

ويستهدف البرنامج الأسرة والأفراد من كل الفئات المجتمعية والعمرية، والمؤسسات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية، كما يسعى إلى اكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتكرين، للانطلاق بأفكارهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم، التي تخدم المجتمع، وتسهم في تحقيق استقرار وسعادة الأوطان.

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